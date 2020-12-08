特斯拉將搬離加州？馬斯克基金會悄悄遷至德州

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 自上周傳出告訴友人將搬至德州的奧斯汀 (Austin) 後，近期已悄悄將他的私人基金會搬到奧斯汀，種種舉動使總部搬遷至德州的傳言甚囂塵上。

提交給德州州務卿的文件顯示，馬斯克私人的馬斯克基金會已自加州移至德州，該基金會成立於 2001 年，主要致力於再生能源、航太探索等研究，根據去年提交的納稅申報表顯示，截至 2018 年 6 月 30 日，馬斯克基金會資產總額近 3.29 億美元。

今年疫情大爆發期間，由於不滿加州政府政策。馬斯克與加州的關係出現惡化，不僅特斯拉加州 Fremont 工廠強硬復工，甚至還對加州提出訴訟，並威脅要將弗里蒙特工廠遷至德州與內華達州，甚至是出售加州的豪宅，CNBC 上週也傳出馬斯克正計畫搬到奧斯汀。

此外，根據公開記錄，馬斯克的長期合夥人，也是前高盛副總裁的 Jared Birchall 也在 8 月於德州奧斯汀置產，馬斯克的「無聊公司」(Boring Company) 投資者 Joe Lonsdale 最近也從矽谷搬到奧斯汀。

目前 SpaceX 在德州擁有 2 座工廠，其中一座引擎測試基地位於德州 McGregor ，另一座火箭生產基地則位於墨西哥灣沿岸的 Boca Chica。

特斯拉也正在奧斯汀建立超級工廠，預計將生產 Cyber​​truck 電動皮卡和 Model Y 等車款。德州目前已經是特斯拉在美國的第三大市場，不過多年來面臨當地汽車經銷商反對，使特斯拉無法在德州直接銷售電動車。

除了 SpaceX 和特斯拉，「無聊公司」也在德州設有辦事處，目前該公司開出的 17 個職缺中，有 7 個工作地點在奧斯汀。

隨著疫情爆發，再加上加州高稅率和嚴格的規定，今年各大科技公司紛紛出走矽谷，以期降低成本以及為未來分散式工作做準備，其中馬斯克一直是最聲嘶力竭的批評者。