FDA加緊腳步批准輝瑞疫苗 反對者解釋為何不同意

美國 FDA 外部顧問小組週四 (10 日) 以壓倒性結果，支持 FDA 批准輝瑞疫苗對 16 歲以上人群的緊急使用授權 (EUA)，FDA 預計最快下週一 (14 日) 就能開始施打。不過，一位投下反對票的顧問小組成員今 (11 日) 解釋反對原因在於，她認為 18 歲以下不應被納入疫苗施打對象。

FDA 局長 Stephen Hahn 週五 (11 日) 發布聲明表示，正在加緊腳步批准對輝瑞疫苗的緊急使用授權，預計最快下週一 (14 日) 或週二 (15 日) 就能向美國民眾施打疫苗。

芝加哥醫學院院長、同時也是外部顧問小組成員之一的 Archana Chatterjee 表示，若今天把建議換成對「18 歲以上」成年人使用輝瑞和 BioNTech 疫苗的緊急使用授權」，她將完全支持。

Chatterjee 說：「我很開心能看到這種疫苗對成千上萬受試者來說如此有效，對此我們感到非常驚喜。」Chatterjee 指出，輝瑞疫苗在臨床試驗中得出的有效率為 95％，總體來說，試驗數據亦足以證明疫苗安全性。

但她強烈建議在對 18 歲以下民眾施打疫苗前先取得更多額外數據。

除了 Chatterjee 外，週四還有 3 名顧問小組成員投下反對票，1 名成員棄權，其他 17 名成員則投票贊成。外部顧問小組的決定不具約束力。