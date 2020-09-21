分析師：甲骨文投資TikTok打了漂亮勝仗 市場地位更加鞏固

美國甲骨文 (ORCL-US) 與中國短影音 APP 的 TikTok(抖音) 於 19 日宣布，兩家公司在合作上達成基本共識。TikTok 不含中國市場的國際業務，將於分拆後成立新公司；甲骨文出資 12.5%、沃爾瑪 (WMT-US) 出資 7.5%，合計比例達到 2 成股份。

在該項消息發表之前，美國總統川普也表明他「原則同意」該項合作案。美國商務部原訂 9 月 20 日禁止 TikTok APP 下載的措施，也延後至 9 月 27 日。由於合作案需要獲得中國方面承認，這也等於是將談判期限延長一週，也逼迫中國讓步。

甲骨文與沃爾瑪決定投資新成立的公司「TikTok Global」，該公司的 8 成股票也將由字節跳動 (ByteDance) 持有，雙方也同意未來的 IPO 案。用戶數據資料則會存放在甲骨文的雲端伺服器，以符合美國政府的資安要求。

分析師看法方面，日前 Evercore 的 Kirk Materne 曾在調查中指出，有關甲骨文公司的疑問之處，在於該公司的雲端業務成長態勢會於何時出現。而在這方面，應可期待 TikTok 所帶來的貢獻。他提到 TikTok 在雲端服務的支出，與推出「Snapchat」的 Snap 公司相當；預估每年會給甲骨文帶來 2~3 億美元營收，全年營收也將因而增加 0.5~1%。這個數字還只就 TikTok 美國資產推估，整體結果還可能高於這個數字。甲骨文在公共雲端市場的信賴性，也有機會向上提升。

Constellation Research 首席分析師 Ray Wang 也給予這項合作案正面評價。他認為甲骨文能坐擁 TikTok 用戶，意味著該公司在工作量 (workload) 的激烈競爭取得勝利。還有 APP 資料數據與甲骨文 ODC(Oracle Data Cloud) 的組合下，也可能朝廣告網路 (Ad Network) 方向發展。甲骨文在美、中外交關係上，也有可能拿到好處。

Ray Wang 認為這回甲骨文與 TikTok 的合作，不論是在雲端服務、廣告網路，還是地政學上的貿易戰，都打了一場漂亮勝仗。他提到廣告網路、入口網站、創意優化、交易平台、廣告仲介的前 20 大企業，都使用甲骨文 ODM(Oracle Data Marketplace) 的數據庫服務。而隨著這回與 TikTok 的合作，也會更加鞏固甲骨文在市場上的優勢。