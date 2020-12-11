FDA專家小組建議批准輝瑞疫苗 輝瑞、BioNTech盤後歡呼

美國食品藥物管理局 (FDA) 專家小組周四 (10 日) 投票，認為輝瑞公司的新冠肺炎疫苗帶來的好處大於風險，建議 16 歲以上可施打，接下來只待 FDA 批准使用許可，就能在全美廣泛分發。輝瑞 (PFE-US)、BioNTech(BNTX-US) 盤後股價皆勁揚逾 2%。

FDA 專家小組在審核流感等各種疫苗的過程扮演重要角色，其建議雖然沒有法律約束力，但通常會獲得 FDA 採納，代表輝瑞疫苗有望在全美廣泛分發首批疫苗。

該小組成員 James Hildreth 上周六表示，FDA 最快周五核發輝瑞疫苗的緊急使用授權 (EUA)，可使用在特定族群身上；但孕婦、孩童不在首批名單，要等到輝瑞針對特定族群的實驗結果出爐才能施打。

FDA 周二表示，目前沒有足夠資料顯示疫苗可以安全用在 16 歲以下孩童、孕婦以及有免疫系統症狀的人身上。

輝瑞疫苗已經在英國、巴林及加拿大取得使用許可，大部分成人都可接種，但率先施打的英國出現兩例過敏反應，建議有嚴重過敏史的民眾暫時不要接種。

取得緊急使用授權之後，通常要再等幾個月才能獲得完整的使用許可。輝瑞目前已提交兩個月的後續追蹤安全資料，但要獲得 FDA 批准完整使用，通常需要六個月的資料。

美國官員已經準備就緒，將在 FDA 通過臨時緊急使用授權的 24 小時內展開分發配送。由於輝瑞疫苗需要儲放在攝氏零下 70 度的環境，對許多缺乏良好衛生基礎建設的鄉村地區和內陸城市是一大物流挑戰。

沃爾瑪：做好提供輝瑞疫苗的準備

沃爾瑪 (WMT-US) 周四表示，只要輝瑞疫苗獲得 EUA，將在全美門市提供疫苗。該公司醫療長 Tom Van Gilder 表示，沃爾瑪在全美超過 5000 家門市和 Sam’s Club 的藥房有好的冷藏儲藏空間。

他說：「我們都準備好迎接正常的生活，享受疫後的日子，這些疫苗將幫助我們實現願望。」

目前美國有六款新冠候選疫苗，沃爾瑪和好幾家公司都正在積極準備，迎接疫苗推出和配送。