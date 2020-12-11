【永豐期貨】台股震盪大洗三溫暖 買盤承接黑翻紅

期貨走勢

台指期週五下跌 0 點至 14237 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 24.69 點，電子期逆價差擴至 - 1.29 點，金融期逆價差擴至 - 6.44 點。現貨部分，三大法人賣超 61.69 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 421 口至 - 425 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨空單增加 447 口至 - 1439 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 1272 口至 - 14302 口。

週四美國公布上週初領失業救濟金人數為 85.3 萬人，高於預期的 72.5 萬人，創 3 個月以來新高，且國會就新紓困法案仍未達成共識，美股四大指數漲跌互見，道瓊下跌 0.23%，標普 500 下跌 0.13%，那斯達克上漲 0.54%，費半指數下跌 0.04。台股今天早盤指數開盤小漲，但隨後賣壓湧現，盤中紅翻黑，一度下殺逾百點，尾盤台積電出現承接買盤下，跌幅收斂，加權指數終場小漲 0.08%，收 14261.69 點。權值股來看，台積電 11 月營收寫單月次高，尾盤重回盤上，上漲 0.78%，收 516 元，再度站回 5 日線，大立光表現最弱勢，開低走低，跌幅達 2.78%，收 3320 元。短期上方出現明顯的賣壓，加上紓困方案持續談判中，指數恐呈現震盪整理，但台股長線來看多頭格局未變，資金依舊充沛，今天收長下影線代表低階買盤仍在，視為漲多拉回，近期將持續觀察疫苗及紓困案進展。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 14300 點，賣權未平倉最大量集中在 14000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.14 降至 1.12。VIX 指數下跌 0.55 至 17.85。整體選擇權籌碼面呈中性。 (永豐期貨研調)



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