3個月高漲90%！分析師喊買GE 目標價14美元

Argus Research 分析師 John Eade 週四指出，通用電器 (GE-US) 處於看漲模式，其股價高點和低點都越來越高，因此他將目標價提高到每股 14 美元，符合華爾街最高目標。

Eade 認為，儘管經歷嚴峻的新冠疫情一年，GE 在執行長 Larry Culp 的領導下已明顯取得轉型進展，「GE 的醫療保健部門與新冠病毒相關的產品訂單激增，但其他事業卻在萎縮，尤其是航空方面。我們認為，GE 擁有的現金足以撐過這次危機，並在有能力的領導下跨向另一邊。」

Culp 在疫情期間一直戮力削減成本與清償債務。2020 年的獲利偏低，預計約每股 6 美分，但 Eade 認為未來的獲利能力達每股 1.50 美元。「如果我們對此估值套用產業標準本益比，其股價價值接近每股 25 美元。這還有很長一段路要走，與此同時，我們認為 GE 在新執行長的帶領下會帶來更高的獲利和更高的本益比。」

分析師同業也大抵同意。約莫 70% 追蹤 GE 的分析師給予「買進」評價，道指中給予 GE「買進」評級的分析師比例約 58%。

分析師給 GE 股票的平均目標價約 11.50 美元，大致符合近期股價。過去 3 個月來，GE 股價漲幅約 90%，遠優於大盤。Melius Research 分析師 Scott Davis 也給予 14 美元的目標價。

Gordon Haskett 分析師 John Inch 對 GE 目標價在 7 美元，且評級僅「持有」，他仍認為 GE 可能會發行更多股票，以增加更多現金來對抗眼前的風暴。

GE 週三同意支付 2 億美元，以解決 SEC 對其保險和發電業務有關的會計做法的調查。「我們認為，與 SEC 和解後，現在清除了障礙，GE 可發行股權資本以鞏固其財務狀況。」Inch 週四報告寫道。

在與 SEC 達成和解之前，GE 可能不願提供股票，因為 SEC 可能會要求 GE 重新聲報先前的財務業績，若然將不利股價。

GE 近期表示，近期沒有出售股票以籌資的計畫，對投資者可在 1 月該公司發布第四季財報時再探尋一次。

GE 週四小跌 0.07 美元或 0.61%，收 11.32 美元。今年迄今 GE 股價上漲 1.43%。