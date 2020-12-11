〈財報〉居家健身熱潮延續！Lululemon上季營收、獲利優 

居家健身需求帶動相關產品買氣，加拿大運動服飾品牌 Lululemon(LULU-US) 上季營收躍增 22%，獲利也優於市場預期，疫情期間健身需求不墜，消費者不只在網路上也造訪門市購買，消息一度帶動該公司盤後跳漲近 3%，但後續無力、下跌翻黑。

Lululemon 週四 (10 日) 公布 2020 會計年度第 3 季 (11/1 止) 財報，營收躍增 22% 至 11 億美元，獲利成長 14% 至 1.44 億美元，經一次性項目調整後每股盈餘為 1.16 美元，優於分析師預估的 10.2 億美元營收、每股盈餘 0.88 美元。

服飾業今年受到疫情影響大多慘澹度日，Lululemon 卻是少數因為居家健身熱潮受益的例子，疫情也讓更多消費者捨棄套裝和西裝，換上舒適輕便的運動服飾。

在電商通路帶動下，北美地區第 3 季淨營收成長 19%。直接面對消費者 (dtc) 營收占總營收 43%，較去年度同期的 27% 提升；DTC 無須經過中間人，統計 Lululemon 在門市和網路直接賣給消費者的銷售業績。

第 3 季同店銷售 (營業至少 12 個月的實體門市及網路通路) 成長 19%；女性服飾營收年增 22%，男性成長 14%。

GlobalData Retail 執行董事 Niel Saunders 說：「大多數服飾零售商的業績可能無法實現 V 型復甦，但 Lululemon 已經甩開今年初疲軟的開始，如今交出強勁的第 3 季表現。我們的資料顯示，Lululemon 產品吸引到很多新的消費者，尤其是女性服飾。」

Lululemon 財務長 Meghan Frank 表示，感恩節和黑色星期五那一周的網路銷售刷新歷史紀錄，抵銷了門市人潮減少帶來的影響，預估本季 (第 4 季) 營收將成長 14-19%。

Lululemon 仍看好實體門市前景，規劃針對年底購物季設立 100 個規模較小的臨時據點，但由於各地疫情升溫、地方政府啟動防疫措施，各門市生產力恐怕只有去年同期的 30%。

由於疫情不確定性因素，Lululemon 仍未提供全年度財測，顯示在美國和世界各地秋冬疫情反撲之際，Lululemon 和許多零售商再度面臨暫時關閉門市的挑戰。

Lululemon 股價盤後一度躍漲近 3%，之後翻黑下跌 0.66%。該股股價稍早在紐約尾盤以 369.07 美元作收，漲幅 1.52%，年初迄今上漲 59%，目前本益比約 64 倍。

Lululemon 股價走勢。來源: Google

Lululemon 今年稍早收購居家健身器材製造商 Mirror，和健身器材新創 Peloton 一較高下的意味濃厚，Lululemon 已經開始販售售價約 1500 美元的健身設備，消費者可在 18 家門市及網站上購買。