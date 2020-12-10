空運暢旺挹注 華航、長榮航11月營收 同創6個月來高點

航空雙雄華航 (2610-TW) 和長榮航 (2618-TW) 在貨運市場持續熱絡的帶動下，11 月合併營收均寫下 6 個月來高點，華航 11 月合併營收 100.55 億元，月增 4.16%、年減 25.31%，長榮航 11 月合併營收 73.03 億元，月增 10.68%、年減 54.29%。

累計前 11 月華航合併營收 1051.22 億元，年減 31.76%，而長榮航來到 818.27 億元，年減 50.42%。

華航指出，由於新冠肺炎疫情持續衝擊客運量，11 月客運營收僅 6.80 億元，年減 91.75%。

華航說明，由於時值傳統貨運旺季，但海運市場缺櫃嚴峻，帶動海轉空貨源，以及雙十一和感恩節購物季節拉升空運需求，11 月貨運業務營收達 87.11 億元，年增 112%。

華航強調，善用客貨機調度綜效，並結合航機務及貨運專業人力，積極開拓航空貨運藍海，第一架 777F 貨機已於 12 月 1 日抵台，增加貨機運能，尤其航機具節油高效能，有助提升航線經效。

華航目前共 19 架貨機，法人指出，華航貨物載運量為全球第 8，第四季在貨運傳統旺季加持下，單季有望再度轉盈。

除了第一架 777F 貨機已於 12 月 1 日抵台，華航規劃本月再交 1 架，明年第一季交第三架，將每周班次提升至 110 班，貨運運能持續提升。