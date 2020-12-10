工作天數增加 聯發科11月營收335.38億元 改寫歷史次高

聯發科 (2454-TW) 今 (10) 日公布 11 月營收 335.38 億元，月增 10.18%，年增 62.67%，累計前 11 月營收 2897.17 億元，年增 29.26%；受惠工作天數較上月增加，以及三大平台業績成長，聯發科 11 月營收創下歷史次高，全年將突破百億美元。

依據聯發科財測，以美元對新台幣匯率 1 比 28.8 計算，第四季營收約 895-973 億元，季減 0-8%，年增 38-50%，依據中位數 934 億元推算，聯發科 12 月營收將較 11 月回落，約莫落在 300 億元。

聯發科受惠居家辦公趨勢延續，市場需求仍相當強勁，第四季行動運算、成長型產品業績續揚，智慧家庭則隨著奕力完成出售，業績估較上季下滑，整體營收可望維持高檔。

聯發科看好，今年 5G 手機滲透率達 18%，較年初預期高，2022 年就會達 49%，2023 年更將近 60%，顯現 5G 手機快速成長，且由於 5G 高頻寬、低延遲特性，將拓展至非手機應用，包括網路卡、路由器、車載資通訊系統與工業物聯網等。

聯發科也持續布局高階市場，預計最快明年首季、農曆年前，就會推出 5G 旗艦級晶片，與高通 (QCOM-US) 前日問世的驍龍 888 系列一較高下。

聯發科近年積極投入研發費用，受惠技術領先優勢，帶動公司今年營收一舉突破百億美元，顯現先前投入的金額，轉換成實質營收，公司也預計，明年研發費用將再比今年高，落實研發型企業競爭力，費用的比重將隨著營收規模成長而下降；明年營收將續創新高，並站穩百億美元大關。