空運運價將調漲3成 中菲行：海空運旺至明年農曆年

第四季處空運傳統旺季，貨物承攬業者中菲行 (5609-TW) 總經理邱鈞榮今 (27) 日透露，因航空貨載一位難求，航空公司已通知下周起運費再調漲，平均漲約 35%，甚至不排除 11 月底再漲一次，而海運方面，市場已傳出 11 月 THE 聯盟因缺櫃問題，歐洲線有縮班可能，預料海運運價到年底前都不會差，樂觀看待空運和海運市況，均可望一路旺到農曆年前。

由於電子新品陸續上市，加上年底前各大檔期購物季報到，廠商出貨強勁，使海空運市況居高不下，邱鈞榮指出，航空公司已確定下周起再調漲空運運價約 30-35%，而隨著雙 11 購物節將至，之後可能再出現強勁的跨境貨物寄送潮，不排除這次漲完後，11 月底還會再漲一次，樂觀看待空運熱絡市況有望一路旺到農曆年。

航空公司最新宣布，將於 11 月 2 日起調漲美國線運費，美國西岸每公斤運價將來到 330 元、美中 350 元、美國東岸 370 元左右。

海運方面，中菲行海運副總經理林永川透露，整體貨櫃海運市場下半年以來，較預期中更旺，由於缺櫃問題難解，市場已傳出 11 月 THE 聯盟歐洲線計劃縮班。

林永川進一步指出，過往旺季拉貨潮通常在 10 月底結束，目前已看到至少旺到 11 月中旬，預料至年底前都不會轉弱，甚至也有望一路旺至農曆年前。

中菲行受惠於宅經濟和資通產品需求升溫，廠商訂單增加，光是第二季每股純益即衝上 3.75 元，一季賺贏去年一整年，而第三季合併營收 54.03 億元，年增 16%，也創同期新高，進入第四季後，中菲行指出營運策略為穩健經營，積極協助合作夥伴安全度過險峻的一年。

中菲行強調，在運價持續調漲之際，將持續關注客戶需求，提供不同的物流解決方案，以協助客戶有效管控物流成本。