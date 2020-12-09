中澳交惡就是不碰鋼鐵原料 鐵礦砂價格飆上7年高點

中國和澳洲外交關係惡化，戰場從 COVID-19 起源、牛肉延伸到紅酒，但中國為了拉抬疫後經濟大力推動基礎建設投資，對鐵礦砂需求若渴，使這種鋼鐵原料絲毫不受中澳貿易戰火影響，並為澳洲經濟提供支撐。

在中國鋼鐵廠需求帶動下，鐵礦砂價格上周攀升到七年新高，目前每公噸約報 140 澳幣。價格高漲幫助一些較小型的礦商恢復生機，並鼓勵必和必拓 (BHP Billiton)、力拓 (Rio Tinto)、Fortescue 金屬集團等巨頭投資開發新礦區，這些礦區有望在未來幾個月有望投入生產。

鐵礦砂價格和澳幣走勢。來源: Bloomberg

高盛分析，中國鐵礦砂進口超過一半來自澳洲，如果北京剔除澳洲只從其他國家進口鐵礦砂，進口量只剩下原本的 56%。

高盛澳洲首席經濟學家 Andrew Boak 說：「在可預見的未來，中國預料仍仰賴澳洲的鐵礦砂。」這凸顯全球供給缺乏彈性，且中國一年進口需求遠遠高過其他國家的供給。

澳洲是全球最依賴中國的經濟體，雙方關係惡化時間點，最早可以回溯到 2018 年澳洲禁止華為加入 5G 網路設備基礎建設，而在年初澳洲呼籲調查疫情起源之後，雙方關係陡降至冰點。

雙方外交關係交惡以來，北京已對澳洲大麥、紅酒開徵高額關稅，並限制牛肉和海鮮等食品進口。

高盛表示，雖然中國禁止進口的品項只占澳洲 GDP 的 0.3%，但假使中國決定採取「核彈級」措施—也就是禁止進口鐵礦砂—澳洲 GDP 將在 12 個月內折損 0.2 個百分點。不只如此，經常帳將擴大 400 億澳幣 (297 億美元)，相當於 GDP 的 2%；預算赤字擴增 120 億澳幣，相當於 GDP 的 0.6%。

中國雖然試圖從其他國家採購鐵礦砂，包括更遙遠的巴西和幾內亞，卻一再遭遇當地生產問題，意味著短期內仍然戒除對澳洲鐵礦砂的癮頭。淡水河谷 (Vale) 礦場意外，意味著巴西鐵礦砂出口無法在 2022 年底之前恢復正常，而幾內亞的鐵礦砂產量潛能受到質疑。

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