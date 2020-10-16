中澳關係惡化 澳洲棉花恐是下一個高關稅受害者

據澳洲廣播公司 (ABC) 報導，澳洲棉花產業可能中澳緊張關係之下，下一個受害的大宗商品產業。中國棉紡廠被告知停止購買澳洲棉花，人們猜測，中國可能很快會對棉花貿易徵收高額關稅。

消息人士表示，棉花業可能面臨高達 40% 的關稅，這一制裁可能使澳洲與中國的貿易無法維持。

澳洲棉花協會 (Cotton Australia) 和澳洲棉商協會 (Australian Cotton Shippers Association) 表示，中國發改委最近一直在阻止本國紡紗商使用澳洲棉花，協會正與澳洲政府合作，以了解「出口條件的明顯變化」，並與中國進行有意義的接觸解決方案。

依據中國目前的貿易規則，中國政府透過配額制度，決定每家棉紡廠可以進口多少棉花。而這些紡織廠已被警告不要使用澳洲產品，否則配額可能遭到削減。

澳洲貿易部長 Simon Birmingham 證實此項擔憂，並正在向中國尋求更多的資訊。他表示，阻礙生產商在公平競爭環境下競爭的能力，可能違反中國對國際的承諾，並帶來潛在後果，澳洲非常嚴肅地看待此一問題。

澳洲對中國的棉花出口金額每年達到 8 億澳元。佔全澳棉花產量的 65%。

今年中國已對澳洲大麥徵收了高額關稅、停止部分肉類進口，並對澳洲紅酒開展了反傾銷調查。近期傳出，主要國營企業也停止來自澳洲的煤炭進口。