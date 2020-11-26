中、澳貿易摩擦干擾 麒麟飲品子公司改賣澳洲大廠

日本麒麟控股 (2503-JP) 於 26 日 (週四) 宣布，該公司決定以 5.6 億澳幣代價，將澳洲子公司「Lion Dairy & Drinks」的飲品部門賣給澳洲的大型起司製造商「Bega Cheese Ltd」。原本麒麟控股決定將該子公司賣給中國企業，後來因為澳、中關係惡化，交易在今年 8 月中斷，讓麒麟控股另尋買家。

麒麟控股預計在 2021 年的第一季將 Lion Dairy & Drinks 賣給 Bega Cheese。

澳洲 Lion Dairy & Drinks 生產牛奶、優格、果汁等，2019 年度的營收年減 11% 至 1282 億日圓，事業利益年減 69% 至 16 億日圓。

麒麟控股在 2018 年秋天決定將 Lion Dairy & Drinks 脫手。當中的起司業務也在 2019 年 10 月底時，以 2.8 億澳幣代價賣給加拿大的乳製飲品大廠「Saputo Inc」。

而剩下的全部業務，麒麟控股在 2019 年秋天決定以大約 6 億澳幣代價賣給中國的乳製飲品大廠「中國蒙牛乳業有限公司」(HK-2319)。

然而後來因為澳、中兩國貿易摩擦的後續效應，澳洲外國投資審查委員會 (Foreign Investment Review Board，FIRB) 對該筆交易面露難色。

也因為如此，麒麟控股今年 8 月在一份聲明中表示，該公司與中國蒙牛已經同意終止該轉讓協議，因為 FIRB 在未來也不太可能同意。該合約在 8 月 25 日解除。