〈能源盤後〉疫情 vs. 疫苗 市場情緒拉鋸 原油收盤錯綜

週二 (8 日) 交易，原油期貨價格收盤錯綜，WTI 原油期貨價格收低，但 Brent 原油期貨價格收高，係因交易者在歐美新冠病例上升與美國將推出新冠疫苗這兩者間做權衡。

同時，S&P Global Platts 週二發布的數據顯示，OPEC 11 月份石油產量達到 6 個月以來高點。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，「儘管全球供應​​趨緊，且新冠疫苗即將問世，但 OPEC 產量上升且疫情導致的封鎖狀況越來越多，使原油承壓。」

1 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 16 美分或近 0.4%，收每桶 45.60 美元。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 0.1%，收每桶 48.84 美元。

ING 商品策略負責人 Warren Patterson 表示，「歐美新增確診人數眾多，可能預示會有更多關於封鎖限制的措施，且疫苗能否順利問世仍存有很大的不確定性。」

根據《紐約時報》追蹤，美國週一新增確診 202268 人，死亡人數至少 1522 人。上週美國平均每日新增確診 201756 人，且單日死亡人數創下 2249 人紀錄，打破 4 月 17 日時創下的單日 2232 人死亡紀錄。

根據該新冠追蹤項目，週一美國住院者中有 102148 人為新冠病患，同樣超越週日創下的 101501 人紀錄。

由於加州週一對商業和消費者活動實施更多防疫限制，現在該州大部分地區都處於封鎖狀態。

11 月原油大漲係因受到疫苗進展的樂觀情緒提振。在監管機關核發緊急使用授權後，一位 90 歲婦女週二成為英國第一位接受輝瑞和 BioNTech 開發的新冠疫苗接種者。

同樣週二，S&P Global Platts 調查顯示，OPEC 上個月總供應量為 2521 萬桶 / 日，較 10 月份增加 67 萬桶。調查顯示，利比亞石油產量小幅回升，且 UAE 產量回彈，造成整體產量上升。

調查指出，沙烏地阿拉伯 11 月產量達 901 萬桶，較其每日配額限制超出了 2 萬桶。

OPEC 與 OPEC + 本月稍早同意，自明年 1 月起將現行每日減產 770 萬桶的限制放鬆至每日減產 720 萬桶，實質上就是集體增產 50 萬桶 / 日。

然而，雖然該增產決議卻限制了石油下行，「原油和石油產品的實體需求似乎很堅挺，尤其是在亞洲，因亞洲的經濟復甦有活力，且疫情似乎相較控制得宜。」Patterson 說。

他指出，北海實體市場似乎也增強，因為期貨市場與現貨市場一直異動，不斷出現逆價差的反向市場，這表明市場趨緊。

其他能源商品

1 月交割的汽油期貨價格幾乎持平，收每加侖 1.2559 美元。

1 月交割的熱燃油期貨價格上升 0.5%，收每加侖 1.4067 美元。

1 月交割的天然氣期貨價格下跌 0.3%，收每百萬 Btu 2.399 美元。

EIA 預計週三公布上週原油庫存數據。產業團體 API 週二晚間公布，上週原油庫存增加 140 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (12/4 止) 原油庫存下降 70 萬桶、汽油供應量增加 220 萬桶、蒸餾油供應量增加 120 萬桶。

另外，EIA 週二公布月報，上修了 WTI 和 Brent 原油今明兩年的價格預期，但調降了天然氣價格預期。