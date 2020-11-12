中澳外交緊張 中方暫停進口所有維多利亞的原木

在中澳關係持續惡化之際，澳洲官員表示，中國已無限期暫停進口所有維多利亞的原木，中方稱，今年從維多利亞州運來的 12 批貨物含有一種名為樹皮甲蟲的害蟲。

澳洲農業部長 David Littleproud 表示，已接獲中國海關通知，自 11 月 11 日起，維多利亞州所有原木的出口都將暫停。

在此之前，中國上月決定暫停受理昆士蘭州的一批木材報關，令出口商陷入困境，因為他們擔心會有更多的出口被限制。

Littleproud 指出，中方提及從維多利亞州出口的原木中檢測到樹皮甲蟲，以及對受大火影響的原木進行熏蒸的擔憂。農業部現正與產業界合作，將加強處理與檢查，並將在未來幾天致函中國海關官員，進一步協商。

維多利亞州農業部長 Jaclyn Symes 表示，如果是存在樹皮甲蟲，這是暫停交易的合法理由，因此將確保能盡快解決任何檢疫問題，但目前沒有任何證據，來證明這種說法。

從維多利亞到中國的原木年貿易額為 2.6 億美元，州政府表示，將支持聯邦政府與中國當局持續談判。

早前出口商提及，已接獲中國貿易商警告，包括龍蝦、葡萄酒、木材和煤炭在內的澳洲商品將被中國海關禁止輸入。

除此之外，澳洲 Woodside Petroleum Ltd. 出售 Scarborough 天然氣項目部分股權的計畫，近期也因中國買家退出而擱置，此案預計規模達數十億美元。

Woodside 執行長 Peter Coleman 說，當前的政治氣氛加大了做生意的難度，目前不利於批准中國對澳洲項目的投資。