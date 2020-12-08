高盛申請全資持股中國合資證券公司高盛高華

高盛 (Goldman Sachs)(GS-US) 週二 (8 日) 宣布將收購中國合資證券公司高盛高華全數股權，一旦獲准，將成為首家全資持股中國合資證券公司的外商銀行。

高盛週二向員工發布內部備忘錄指出，向中國監管機構提出申請，將高盛高華持股比例自 51% 調升至 100％的程序已經啟動，且該公司已和中國合資夥伴簽署協議，收購剩餘的 49% 股權，香港發言人隨後證實備忘錄內容。

若取得監管機構批准，高盛將成為首家尋求完全持有其中國證券業務所有權的外資銀行，該公司打算將合資企業改名為高盛 (中國) 證券公司 。

高盛執行長 David Solomon、營運長 John Waldron 和財務長 Stephen Scherr 於備忘錄表示，取得中國業務 100% 控股權代表其對於中國的重大承諾及投資。該公司先前表示，作為中國業務擴張計劃的一部分，將在 2025 年前中國員工數量增加 1 倍至 600 人。

高盛並未透露將如何收購中國合資企業的剩餘股份，考慮到獲取監管機構批准仍須花費一些時間，預計交易很可能於 2021 年完成。

長期以來，美國投行、資產管理公司和信用卡公司均渴望擴大中國業務，有礙於中國金融業受到政府高度管制，擴展行動往往較為艱鉅，直到今年 1 月簽署的美中第一階段貿易協議，中國政府才首次同意向美國開放金融大門。

目前摩根大通 (小摩)(JPM-US) 和摩根士丹利 (大摩)(MS-US) 均已取得當地證券合資企業的多數控制權，前者更在 11 月將中國合資企業持股比例提升至 71%，分析師認為，小摩很可能跟進高盛，邁入全資控股中國證券業務的行列。