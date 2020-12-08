投資人對美股過於看好 興奮程度直逼2000年網路泡沫

Bleakley Advisory Group 執行長 Peter Boockvar 週一 (7 日) 警告，投資人對股市的看漲情緒，已經直逼網際網路泡沫時的水準，因此非常危險。

Boockvar 指出，市場情緒就像 2000 年初一樣狂熱，現在看漲的人該暫停一下。

Boockvar 引用花旗的恐慌 / 興奮模型 (Panic / Euphoria model) 數據，它反映市場的興奮程度，但卻是個反指標，當過於興奮時不利於股市，在過去幾個月，這一指數持續飆高。

(圖表取自 CNBC)

Boockvar 說：「由圖表來看，情緒上非常看漲，這通常意味著你非常非常容易受到市場回調的影響。」

美股週一漲跌不一，科技股含量較高的那斯達克指數，與羅素 2000 和道瓊運輸指數都創下歷史新高，標普 500 指數和道瓊儘管下挫，但仍在近歷史新高的水準。

Boockvar 認為，通膨恐慌最可能引發後續的麻煩。10 年期美債殖利率目前低於 1%。如果升破 1%，這將是引發股市回調的完美催化劑，會消除一些泡沫和自滿情緒。

他表示，本週的 CPI 將會顯示出持續的價格壓力，尤其是在商品方面，央行為緩解疫情打擊經濟而設計的寬鬆貨幣政策，也將帶來一些影響。

他認為，2021 年由於疫苗推出，人們將疫情威脅放諸腦後，但隨即而來的通膨，可能讓投資者措手不及。