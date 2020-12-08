歐盟將推新規範 要求谷歌搜尋更加透明化

據報導，歐盟在週一 (7 日) 推出了一項指導方案，要求谷歌 (GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US) 等科技巨頭的線上搜索排名結果必須更加透明化。

歐盟表示，該項指導方案立即生效，並將在下週發布進一步規則草案，最終將對科技公司帶來更多的限制。

先前小型公司就曾抱怨科技巨頭武斷且不透明的做法，影響了公司產品和服務在搜索結果中的排名，特別是使得這些小型公司落後於大型公司之後。

谷歌的線上搜索就曾在 2017 至 2019 年遭到歐盟反托拉斯監管機構處以總計 80 億歐元 (合 97.1 億美元) 的罰款，理由是谷歌不公平地推升自家產品並使競爭對手屈於劣勢。

歐盟委員會表示，該項指導要求線上平台明確顯現出決定排名的演算法參數，並與其他的公司共享。

對此，微軟和谷歌都沒有表示回應。

歐洲競爭事務專員瑪 Margrethe Vestager 在一份聲明中表示：「相關的指導方針是為演算法排名的透明度而設定的標準，並將提高線上平台經濟的公平性，為數百萬歐洲人帶來創新和福祉。」

Vestager 也預期將在下週提能夠規範科技巨頭的規則草案，明列出應作為和不作為的清單，增加這些科技巨頭從自家平台上刪除非法和有害內容的責任，並設立罰款和其他制裁措施，以鼓勵遵守法規。