司法部告谷歌搜尋壟斷 旅遊預訂網拍手叫好 TripAdvisor執行長：早該如此！

司法部控訴 Alphabet (GOOGL-US) 旗下的谷歌壟斷，或許不少矽谷業者憤怒，但有一部份科技業主鼓掌歡呼：線上旅遊預約營運商。

長期砲轟谷歌的 TripAdvisor (TRIP-US) 執行長 Stephen Kaufer 就樂見司法部拿谷歌開刀的舉動。「我們認為，美國司法部正邁出重要的第一步，早該如此了。谷歌利用其在網路入口引擎的主宰地位，犧牲其他人業務。」Kaufer 說。

美國司法部和共和黨 11 名州檢察長正在調查谷歌涉嫌以隔絕主要分銷渠道競爭對手的方式，非法維持搜尋事業的壟斷地位。

在本週舉行的 GeekWire 峰會上，Expedia 執行長 Peter Kern 表示，「除了認為市場不公以外，我們沒有可以與谷歌抗衡的利器。」

美國司法部宣布這一消息後，谷歌法務長 Kent Walker 也發出長文反駁司法部的說法。

線上預訂網站第一個跳出來承認，在消費者尋找旅遊選擇時，谷歌對搜尋結果進行優先排序的行為已經挫傷了他們推動流量的能力。近年來谷歌推出一系列旅遊服務，從航班 (Flight) 到酒店廣告 (Hotel Ads)， 在谷歌擾亂產業之前，TripAdvisor、Expedia 和 Booking Holdings (BKNG-US) 是原本旅遊計畫網站的首選。

如果消費者使用谷歌搜尋引擎找尋倫敦最好的酒店，或者從紐約前往倫敦的班機，搜尋結果最上方會呈現谷歌自家的旅遊入口，其他預約網站的排名則在底下，這不利業者推動上站流量，導致 TripAdvisor、Expedia 和 Booking Holdings 不得不增加廣告支出，以抗衡來自谷歌的競爭。

Skift Research 估計，2019 年全球旅遊業在谷歌上的廣告支出可能高達 160 億美元或更多。

Kaufer 認為，如果沒有遭到谷歌不公平的競爭，TripAdvisor 現在會是截然不同的光景，「毫無疑問，Trip 本來到今日可以變得更大的事業。」

然而，今年因新冠疫情爆發，廣告支出遭削減，分析師預期，除非旅遊預約量大幅反彈，否則支出不會拉回到疫情流行前的水準。

截至週五，TripAdvisor 過去 12 個月下跌 47.6%，今年迄今也有 31% 以上的跌幅。Expedia 過去 52 週下跌近 25%，而 Booking 同期下跌 9%。

現在，各旅遊業高層都引頸盼立法者下一步將做什麼，以及司法部對谷歌的訴訟是否會導致谷歌改變搜尋引擎作法，這對該產業來說可能是一個巨大的勝利。

TripAdvisor、Expedia 和 Booking Holdings 均將在 11 月第一週公布財報。