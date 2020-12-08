斷尾求生！Uber出售自動駕駛部門ATG給Aurora

根據兩家公司週一聲明，Uber (UBER-US) 的自動駕駛部門「前瞻科技中心 (ATG) 」將出售給其初創競爭對手 Aurora Innovation。

該交易預計 2021 年第一季完成，對 ATG 的估值約莫 40 億美元。去年 4 月軟銀、Denso 和豐田注資該部門時，將其估價為 72.5 億美元。

Uber 執行長 Dara Khosrowshahi 將加入公司董事會，Uber 將投資該公司 4 億美元。

根據該交易附隨的監管文件，整體而言 Uber 和 ATG 的投資者和員工預計將擁有 Aurora 40％的股份，單獨 Uber 將持股 26%。知情人士透露，在此交易中，該初創公司被估值為 100 億美元。

Aurora 聯合創始人兼執行長 Chris Urmson 聲明表示，「藉由 ATG 的加入，Aurora 將擁有難以置信的強大團隊和技術，以及通往數個市場的清晰道路與可交付的資源。簡而言之，Aurora 將成為最有能力提供自動駕駛產品的公司，從而使運輸和物流更安全、更便捷、更便宜。」

Khosrowshahi 表示，「過去的五年，我們在 ATG 的傑出團隊一直在自動駕駛車最前沿領域不斷努力，藉著與 Aurora 攜手合作，他們現在處於最佳位置能很快兌現『以安全、便捷、環保的交通方式改善大眾生活』之承諾。」

Aurora 背後有現代汽車、亞馬遜 (AMZN-US) 和包括 Greylock 和 Sequoia 在內的大型創投公司。《TechCrunch》11 月初次報導相關消息，當時報導有 2 家公司正在商談收購 ATG 事宜。

Uber 共同創始人兼前任執行長 Travis Kalanick 將自動駕駛視為一項必不可少的投資，並曾在 2016 年表示世界將轉向自動駕駛汽車。ATG 對於 Uber 來說是長期任務，但該任務成本高昂且有各種安全挑戰，在疫情爆發的這一年，Uber 不得不控制乘車業務虧損，並在春季時裁員以利送貨業務的發展。

今年稍早，Uber 已因轉手電動腳踏車共享子公司 Jump 給另一家微型行動公司 Lime 而引起爭議。Uber 在 2018 年完全收購 Jump，當時 Uber 稱欲讓該公司獨立營運並發展該品牌。