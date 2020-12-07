〈楊金龍臨時記者會〉房仲：出手降溫短期造成觀望 控管資金有利房市發展

台灣央行總裁楊金龍今 (7) 日召開臨時記者會，宣示包括限制法人戶購置住宅貸款成數等四大措施，房仲業者認為，央行提前出手替房市降溫，一般購屋人可感受到政府決心，短期難免謹慎觀望，但在合理的換屋、改善型、或因工作遷徙前提下，自住客仍有一定操作空間，不影響權益。

至於台灣央行對於建商土地融資部分，由於現在土地融資寬鬆且利率低，建商購地動作積極，房仲業者認為，央行提前管控避免資金過度買地推案，也有利房市長期發展。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛分析，由楊四條來看，第一條就是呼應內政部對於私法人購置住宅的限購措施的具體作法，也是房地合一稅以來，針對設立炒房公司的防堵辦法，估可以有效降低公司戶投資住宅的動能，對豪宅市場影響有限，但對中低總價市場的自住買方有保護作用。

第二條則針對全國自然人購置第三屋之限貸，跟之前 2010 年的做法相比，非特定地區第二屋，限制範圍比 10 年前限定在台北市、新北市前縣轄市及台中、高雄特定區域大得多。在合理的換屋、改善型、或因工作遷徙前提下，讓自住客仍有一定操作空間，不影響權益。

第三條降低都市計畫劃定開發商的土融成數，並以第四條限縮餘屋貸款，卡住建商財務槓桿，且在囤房稅無力下，建商也無法把庫存當成資產，輕鬆融資套出現金，此舉將減緩搶地的熱況，也會加快去化餘屋，以健全財務狀況。

黃舒衛指出，整體而言，這次審慎措施對部分炒作源頭已有警醒、限制，對未來風險進行管控，但不影響自住、自用買方的權益，惟進場的區域、產品尤應慎選。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，央行提前出手替房市降溫，針對一般民眾的第三套房貸與法人房貸、建商土地融資與餘屋貸款一次到位出手管制，一般購屋人可感受到政府出手降溫的決心，長期有利房市發展。

曾敬德指出，未來建商餘屋貸款成本會增加，若是漲太快餘屋量大的區域，一旦買氣遲滯，區域房價可能就會進入修正；另外影響顯著的是在建商土地融資部分，現在土地融資寬鬆且利率低，建商購地動作積極，提前管控避免資金過度買地推案。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，央行過去以信用管制來控制過熱的區域或房市投資行為，今再度以選擇性信用管制來控管房市，其實不意外。

張旭嵐指出，這次台灣央行主要針對自然人第三屋以上，及高總價住宅貸款及公司法人限制六成，明顯是針對非自住的投資型或豪宅買賣而來，對於自住購屋影響不大，也可有效抑制不當炒房，有實施階段必要性，而購地貸款和餘屋貸款的限制，也可避免不當囤地囤房，讓房市降溫。