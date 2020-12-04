新冠疫情雲端概念股兩樣情 Zscaler飆漲、Splunk重挫

同為雲端概念股，Zscaler (ZS-US)、Splunk (SPLK-US) 週三均公布財報，但週四股價卻天壤之別，前者漲逾 26%、後者挫逾 23%。

Zscaler 週四大漲 26.45%，收 185.61 美元，刷新 52 週高點紀錄。然而，Splunk 重挫 23.25% 至 158.03 美元。

雲端資安軟體公司 Zscaler 公布 10 月底止的季度營收成長 52%，因此上修全年預期；數據分析軟體供應商 Splunk 則公布季度營收較去年同期萎縮 11%，連續 3 季低於預期。

以 Zscaler 來說，全年動能不斷增加，因為大企業員工防疫而居家上班，在更多地方透過更多設備連線，迫使大企業必須設法保護越來越分散的數據與網絡。今年迄今 Zscaler 股價漲幅近 300%，其表現在美國科技股中排名第三，僅次於 Zoom 和 Fastly。

Zscaler 執行長 Jay Chaudhry 在電話會議上表示， 新冠疫情成了改變客戶思維和慣性的的催化劑，甚至不太需要教育顧客 Zscaler 結構價值所在，客戶就買單了。

與此同時，Splunk 經歷週四重挫後，今年迄今剩餘 5.52% 漲幅，表現遜於同期有 14% 升幅的 S&P 500。Splunk 成立時間較 Zscaler 早 5 年，當時該公司開始部署本地數據中心，隨後不得不開發雲端分析軟體。

Splunk 表示，該季度雲端服務營收上升 80%，但其營收占比僅 26%，餘下業務僅持平或惡化。

執行長 Douglas Merritt 在電話會議上表示，由於疫情影響，一些交易遭推遲，一些變化使得很難預測未來幾個月的狀況。該公司預期本季訂單下滑 5000 萬至 6000 萬美元。

KeyBanc 資本市場分析師 Michael Turits 認為，對 Splunk 不利的是，目前大企業聚焦購買能撐過當前危機的關鍵技術，而非數據分析相關投資。然而，長期來看，Splunk 仍然是「機器數據平台標準的代表」，所以他仍推薦買進該股。

就目前而言，Splunk 還困在迫切尋找成長的傳統科技廠與雲端優先應用和工具之間，後者已見疫情居家上班期間業務快速增加。

「雲端優先應用和工具」的例子如 Snowflake (SNOW-US)，這家也處於數據分析市場。該公司週三公布 9 月 IPO 以來第一次財報內容，營收成長 119%，週四股價大漲 16% 以上。Snowflake 的數據倉庫為雲端架構，因此無論客戶工作地點在哪，都能輕鬆部署和使用。

投資者顯然在居家上班概念股中區分了贏家和輸家，Snowflake 其明年股價營收比超過 70 倍、Zscaler 和 Zoom 則定價在股價營收比遠超過 30 倍，Splunk 明年的股價營收比為 10。