〈台股盤後〉熱錢猛攻晶圓雙雄、漲價族群 漲百點站穩萬四

台股今 (4) 日由晶圓雙雄領軍電子權值股上攻，聯電強攻漲停、台積電也重回 500 元大關，盤面中記憶體、面板等漲價題材族群獲資金青睞，台塑四寶、國泰金與富邦金等金融權值股也再掀漲勢，終場大漲 155.35 點，收在 14132.44 點，站穩「萬四」大關，再創新高，成交值 2869.67 億元，周線連 5 紅。

電子權值股方面，聯電受惠外資調升目標價至 60 元，今日股價再度強勢表態，以漲停價 47.6 元作收，創 2002 年 5 月以來新高；台積電上漲 1.2%，收在 503 元，重回 500 元大關；台達電也大漲超過 4%，聯發科、大立光漲幅則均超過 0.7%。

記憶體族群續獲市場青睞，華邦電盤中強攻漲停鎖死，收在 23.7 元，創近 3 年新高，鈺創也攻上漲停價 22.3 元，改寫逾 5 年半新高價，旺宏大漲 6%，南亞科、十銓漲幅均超過 4%，創見、威剛、宜鼎也上漲超過 2%。

面板族群近期受惠報價上漲、需求提升，市況續旺，在市場資金簇擁下，爆量強漲，友達強攻漲停板，創 5 年新高，群創、彩晶也大漲超過 9%。

在比特幣挑戰 2 萬美元下，相關概念股也大舉噴出，麗臺、撼訊亮燈漲停，映泰、青雲表現也都不俗。而 IC 設計族群也續強，智原、矽統亮燈漲停，凌陽、亞信漲幅超過 8%，聯傑、安國、聚積漲逾半根停板。

國泰證期分析師蔡明翰指出，下周市場關注兩大焦點，一為俄國、英國啟動第一批疫苗施打後，是否出現副作用等負面因素；二為美國兩黨若達成 9000 億美元紓困政策協議，隨時可能有利多出籠。在利多加持下，大盤有機會維持多頭格局，大漲小跌，並持續創高。