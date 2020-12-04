〈台股盤前〉創高獲利了結PK熱錢 震盪向上拚站穩萬四

台股昨日登上萬四新高，雖然依照過往走勢，大盤創高後短期將拉回修正，不過目前熱錢持續進入股市，法人認為，台股短線將呈現震盪向上，站穩萬四之上。

市場消息方面，鴻海 11 月在 iPhone 12 系列新機拉貨帶動下，單月營收 6813.75 億元，月增 11.24%、年增 13.06%，寫單月歷史新高；累計前 11 月營收 4.64 兆元，年減 3.29%。

新台幣兌美元匯價在央行冷不防放手下，昨日一度強升 3.65 角，最高衝上 28.401 元，摜破「彭淮南防線」，終場收在 28.668 元，升值 9.8 分，創下 9 年半來新高。

記憶體大廠美光 (Micron) 桃園廠區昨日晚間發生跳電事件，由於該廠約占全球總 DRAM 月產能 8.8%，雖然產線已恢復運作，市場關注是否造成 DRAM 市況波動，對此，美光表示，影響仍在調查與確認。

驅動 IC 封測廠頎邦董事長吳非艱指出，目前驅動 IC 封測產能滿載、供不應求，擴產還要排隊等買機台，預計明年第二季才能到位，第四季已調漲高階測試價格，若美元持續貶值，頎邦明年將會評估再調漲價格反應。

無獨有偶，義隆電董事長葉儀皓表示，由於整體供應鏈價格上漲，部分 MCU 已向客戶反映成本，明年 1 月 1 日將全面漲價，筆電相關晶片因供需缺口達 20%，也考慮同步調整產品售價。