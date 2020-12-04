外資佈局漲價族群 大買面板三虎逾萬張 晶圓雙雄兩樣情

台股今 (4) 日由晶圓雙雄領軍電子權值股上攻，終場大漲 155.35 點，收在 14132.44 點，再創收盤新高，周線連 5 紅。外資期現貨操作不同調，現貨大買具漲價題材的面板與記憶體族群，其中，面板三虎均獲買超逾 1 萬張，晶圓雙雄則呈現兩樣情，外資回補台積電 1.8 萬張、反手出脫聯電超過 2500 張。

三大法人方面，外資今日回頭買超 146.77 億元；投信與自營商均站在賣方，分別賣超 6.9 億元、12.5 億元，三大法人合計買超 127.39 億元。

期貨方面，外資減碼多單 496 口，多單未平倉口數降至 51470 口；投信增持多單 761 口，空單未平倉口數增至 29931 口；自營商減碼多單 130 口，多單未平倉口數降至 9747 口。

觀察外資買超方面，大買面板族群，買超彩晶 4.9 萬張、友達 4.2 萬張、群創 1.1 萬張；記憶體族群也獲外資青睞，買超華邦電 4.5 萬張、旺宏 1.2 萬張；其他電子股方面，台積電獲外資回補 1.8 萬張，凌陽 9060 張，友訊、和鑫、京元電、精英、英業達、鎧勝 - KY，均獲外資買超逾 4000 張。

除電子股外，外資也大買開發金 2 萬張，鋼鐵族群中鋼、大成鋼、中鴻，也獲外資敲進超過 5000 張。

外資賣超方面，賣超第一為街口布蘭特油正 2、大賣 3 萬張，航空雙雄長榮航、華航同遭外資提款，分別遭賣超 1 萬、2 萬張，長榮則遭外資賣超逾 2.6 萬張，台泥也遭賣超逾 8000 張。

金融族群同樣成外資提款標的，新光金、兆豐金、國泰金、中信金遭外資賣超超過 3500 張，華通、南亞科、合勤控、聯合再生、金像電等電子股，也遭賣超超過 3000 張，聯電則遭外資轉賣 2559 張。

國泰證期分析師蔡明翰指出，下周市場關注兩大焦點，一為俄國、英國啟動第一批疫苗施打後，是否出現副作用等負面因素；二為美國兩黨若達成 9000 億美元紓困政策協議，隨時可能有利多出籠。在利多加持下，大盤有機會維持多頭格局，大漲小跌，並持續創高。