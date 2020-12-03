台股觸及「萬四」後拉回 法人看好兩優勢助攻指數續攻高

台股在資金行情力拱下，今 (3) 日盤中一度觸及「萬四」，儘管尾盤翻黑小跌 12 點收在 13977 點，但投信認為，台股擁有基本面佳、資金行情雙優勢，年底前還有機會向上續攻的機會。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，受新冠疫苗研發正面進展激勵，帶動台股表現出色，且今年以來包括聯準會、台灣央行皆調降利率，低檔的利率水準營造資金寬鬆環境，同樣成為推升台股指數向上的助力。

姚郁如指出，今年以來台幣持續升值，市場擔憂電子出口的匯損壓力恐侵蝕獲利表現，但實際上，即便台幣升值，電子指數表現仍相對強勢，加上獲利持續增長成為支撐股價的利多。

姚郁如認為，明年台股仍有漲勢可期，長線看好具備成長趨勢的產業，包括電子類的半導體、伺服器、5G 相關等，至於傳產則可留意自動化、電動自行車以及塑化等類股。

姚郁如進一步分析，預估明年半導體成長率為 9.5%，其中以無線通訊產品、車用產品以及消費性產品為三大主要成長動能，近期台商持續受惠中美科技戰所帶來的轉單效應，8 吋晶圓有再漲價的機會，後續將持續關注美國總統拜登上任後對中國政策的影響。

另外，矽智財可望成為去美化趨勢的受惠者，由於中國對於 CPU 需求穩定，但供給方面去美化的情況下，台廠也將受惠；至於伺服器產業，主要大型資料中心投資仍持續成長，長期對於伺服器的需求只增不減。

保德信高成長基金經理人葉獻文認為，看好明年景氣回溫，相關供應鏈進入備貨高峰，帶動企業獲利持續上修，市場預估第 4 季上市企業獲利可望創 54.9% 的大幅度增長，明年首季更可望繳出 59.3% 的亮眼成績。

葉獻文指出，企業獲利成長不僅有利於提振股價走勢，也將推升指數續揚的可能性，預期年底前還能再見到指數持續改寫新高。

另外，iPhone 新機銷售優於預期，對於台股供應鏈也是一大利多，葉獻文表示，今年 iPhone 12 備貨量年成長 14%，除優於原先預期，新機訂單將延續至明年第 1 季，進而挹注明年上半年蘋果新機備貨年增率達 56%，有利台廠供應鏈營收。