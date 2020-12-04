〈台股盤前要聞〉鴻海11月營收衝高、驅動IC封測漲價潮 今日必看重要財經新聞

台股盤前有九大重點，包括鴻海 11 月營收寫下單月歷史新高、頎邦不排除明年再漲價，以及央行放手台幣升破彭淮南防線，以下是今 (4) 日必看重要財經新聞。

新 iPhone 熱銷 鴻海 11 月營收 6813.75 億元 寫歷史新高

鴻海 (2317-TW) 公告 11 月營收，在 iPhone 12 系列新機拉貨帶動下，單月營收 6813.75 億元，月增 11.24%、年增 13.06%，寫單月歷史新高；累計前 11 月營收 4.64 兆元，年減 3.29%，也是睽違近 3 年再寫歷史新高，法人則看好，受惠新機熱銷，加上進入歐美消費性旺季，鴻海 12 月營收可望續戰新高，且在 5G 帶動下，換機效應將延續至明年上半年。閱讀全文...

頎邦傳明年再漲價 董座：不排除 關鍵在美元走勢

頎邦 (6147-TW) 昨 (3) 日舉辦股東臨時會，針對市場傳將在明年第一季再次調漲價格，董事長吳非艱表示，明年價格尚未定案，但公司是以美元計價，唯一考量因素是美元貶值，將持續觀察。

針對再度漲價一事，吳非艱指出，與客戶維持長期合作關係仍是首重要事，不會隨意調漲，但長期以來，驅動晶片因售價不穩，價格被壓到非常低，坦言先前價格被壓過頭，看好價格調整對整體產業有正面助益。

市場解讀，由於美元持續貶值，頎邦此舉已透露，明年首季不排除再漲價的訊號。閱讀全文...

央行冷不防放手 台幣升破彭淮南防線 收 28.668 元寫 9 年半新高

央行昨 (3) 日下午冷不防放手，新台幣兌美元匯價，一度強升 3.65 角，最高衝上 28.401 元，直接摜破「彭淮南防線」，引發市場熱議，新台幣終場收在 28.668 元，升值 9.8 分，創下 9 年半來新高。閱讀全文...

彩晶產能滿載到 Q1 訂單看到明年上半年

中小尺寸面板廠瀚宇彩晶 (6116-TW) 昨 (3) 日舉辦法說會，副總經理吳許合表示，受惠 IT 需求強勁，第 4 季產能利用率維持高檔，預期產能吃緊狀態將延續到明年首季，看好手機、穿戴、車載等應用陸續回溫，目前筆電能見度同樣看到明年首季，而平板訂單到明年上半年也都維持高檔。閱讀全文...

正崴明年三大業務成長 全年營收估增 1 成

正崴 (2392-TW) 昨 (3) 日召開法說，公司表示，明年電動車相關、資料中心高傳輸線束、遊戲機及周邊應用等零組件以及系統組裝業務動能強勁，通路也受惠 iPhone 新機延後上市，換機效應將延續至明年上半年，預計整體營收將年增 1 成。閱讀全文...

康友 - KY 股臨會出席率近 6 成 全面改選 7 席董事 新團隊擬提求償

康友 - KY(6452-TW) 昨 (3) 日舉行股東臨時會，出席比率 59.3%，順利改選 4 席董事及 3 席獨董，副總經理呂祥泰表示，新的經營層確立後，後續將選出公司新任董事長，並擬向失聯的董事長黃文烈等前經營層、勤業眾信求償。閱讀全文...

鈺創 USB4 控制晶片傳捷報 已獲 8 家廠商導入

鈺創 (5351-TW) USB4 規格 USB Type-C E-Marker 傳輸線控制 IC 傳捷報，已獲貿聯 (3665-TW) 在內的 8 家國內外廠商導入，應用於 USB4 線材。董事長盧超群並看好，未來 15 年半導體產業規模將達今年的 2.5 倍，相當於 7.5 兆元，產業將受惠。閱讀全文...

亞通明年將奪四電廠標案新單 總金額上看 170 億元

EPC 統包工程服務商亞通 (6179-TW) 董事長呂元瑞昨 (3) 日指出，目前在手訂單 50 億元，預計明年將進入認列高峰，此外，明年也將取得 4 個電廠標案，規模總金額估達 3.5-6 億美元、上看新台幣 170 億元。閱讀全文...

龍巖李凱莉接任董事長即日生效 李世聰子女雙雙進入董事會

禮儀服務業者龍巖 (5530-TW) 董事會昨 (3) 日推選李凱莉擔任董事長一職，即日起生效，是繼 9 月中王群中出任總經理後，另一重大人事變動；同時，李凱莉接任董座一職後，總裁李世聰一對子女李凱莉與李俊毅，也都進入董事會。閱讀全文...