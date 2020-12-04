〈台股盤中〉晶圓雙雄發威+漲價題材股噴出 漲百點登14100點

聯電今 (4) 日領軍聯家軍聯袂強攻，台積電也再見到 500 元，晶圓雙雄合力推升台股再登 14000 點大關，盤中集團股、漲價題材股皆是多頭匯聚焦點，大盤最高攻到 14111.67 點、上漲 134.58 點，續改寫歷史新高。

聯電在外資喊多之下，大漲逾 6%，續創新高，成交比重最高超過一成，激勵聯家軍同歡，智原、矽統也都勁揚超過 6%，聯陽、盛群、同泰、宏齊、聯詠都表現不俗。

權值股也百花齊放，台積電重登 500 元，最高漲到 501 元；鴻海漲逾 1%、大立光也呈現小漲力守 3400 元之上；聯發科、台達電、台塑四寶都滿面通紅。

而漲價題材部分，雙 D 持續狂飆，DRAM 記憶體的華邦電再進逼漲停，南亞科、威剛勁揚超過 6%，晶豪科、創見、茂矽也都走揚；面板雙虎更是大舉噴出，友達在大單持續湧入下亮燈漲停，群創距離漲停也差臨門一腳，彩晶亦強攻超過 7%。

此外，比特幣挑戰兩萬美元，相關概念股受激勵大漲，麗台、撼訊、鈺創全數亮燈漲停，映泰、青雲也勁揚 6-7% 不等。

整體來說，今天持續股匯雙升，熱錢擋不住，新台幣大升逾 3 角，一口氣來到 28.3 字頭，創 23 年半新高，資金行情瘋狂之下，呈現百花齊放大漲，且盤中站上 14100 點之後，指數有愈墊愈高的跡象，法人表示，指數延續創高態勢且日指標轉強，伴隨新台幣升不停、台股量能回溫，在均線多頭排列下，預期指數欲小不易，盤勢有利多方表現。