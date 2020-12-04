小摩：新興市場股票配置偏低 明年牛市格局漲幅達20%

摩根大通 (JPMorgan) 分析師週四 (3 日) 表示，新興市場股票今年被投資者忽略，配置比重低於歷史平均值，預估 2021 年新興市場將大走多頭格局，漲幅預估多達 20%。

摩根大通 (俗稱小摩) 全球研究長 Joyce Chang 接受 CNBC 訪問時表示：「全球市場大幅反彈，但我認為新興市場配置不足。」

Chang 解釋，以歷史數據來看，全球投資人約將 9% 的資金分配至新興市場股票，而目前僅約 7%，因此 2021 年新興市場表現仍有追上已開發市場的空間。

除了中國與印度，今年市場資金對其他新興市場股市都避而遠之，然而 Chang 表示，團隊目前給予中國股票「中立」評價，並上調其餘新興市場股票評價。

Chang 進一步指出，新興市場中特別是巴西、印尼、韓國與泰國的股票最具魅力，產業則以非必需消費品、觀光娛樂產業有大幅的成長空間，2021 年新興市場將大勝已開發市場，新興市場股票有望出現雙位數成長，預估漲幅將高達 20%。

此外，Chang 認為新興市場債券也將有大幅成長的表現，以目前開發市場低利率、甚至是負利率環境來看，新興市場有望獲得 5% 至 6% 的殖利率。

聯準會與各國今年紛紛降低基準利率，已開發國家債投資價值也隨之降低，今年多數時間十年期美債殖利率都低於 1%，相比之下，中國 10 年期政府債券的殖利率則為 3.32% 。