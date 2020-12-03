【Wen姐筆記】14000不見不散? 台積500定江山

MSCI 調降台股權重，外資大砍 332 億元，台股反而更勇! 短短 2 個交易日就收復爆量大長黑，還改寫歷史新高! 加權指數昨日以 13989.14 點作收，成交值升溫至 2902 億元。除了三大法人歸隊，投信也轉為買超，頗有加速追趕第 4 季績效的意味，大盤融資券雙雙增援，融資 1693 億元對決 109 萬張融券，14000 點決戰多空火力全開! 14000 點不見不散? 其中台積電 500 元關卡能否站穩將定江山! 關鍵點位為 13949、14014 與 14049 點。

多方已在 14000 點關前佈陣，只要在 13949 點之上，隨時有起腳射門的機會! 14000 點兩端哨站為 13979 與 14014 點，如能站穩 14014 點，台股破表行情將持續發燒，如引動融券回補軋空，指數將續往 14049 與 14100 點挺進，14100 點兩端哨站為 14080 與 14122 點，闖過 14155 點，還有機會往 14200 點挺進，14200 點兩端哨站為 14176 與 14216 點。

如多方近關情怯，13949 點未能守住，需留意回防 13900、13853 點，13900 點兩端哨站為 13919 與 13888 點，只要 13853 點守住，本波 14000 點攻勢均持續中。除非 13853 點失守，本波攻勢將再次熄火，也得提防短多獲利下車賣壓加重。如再棄守 13831 點，需提防回測 13800 點關卡，13800 點最後護城河為 13777 點，不宜再棄守，否則需提防回檔幅度擴大!

台股多方可用之兵相當多，但指數要衝關，台積電等電子權值股必須扛起大旗，只要台積電率領半導體族群登高一呼，其餘電子中下游族群跟上，14000 點並非本波大盤最終目標!

除了大型權值之外，中小型股熱度也持續升溫，而個股較容易演出軋空行情者，就是以高券資比的中小型個股為主! 尤其是法人本季買超，加速趕進度的作帳行情股，搭配高融券，投資人千萬得選對邊! 識時務為俊傑，千萬別看個股漲多不順眼，或因為沒搭上上漲的列車，轉為放空，與趨勢對做，將是最大的輸家! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)