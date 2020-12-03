〈台股盤前要聞〉台MCU廠證實近期漲價 今日必看重要財經新聞

台股盤前有九大重點，包括台 MCU 廠證實第 4 季將漲價，調幅上看 1 成以上；美光看旺明年 DRAM 銷售，台廠營運展望樂觀；6 家公股銀今年年終將縮水，以下是今 (3) 日必看重要財經新聞。

半導體漲價潮吹向上游 台 MCU 廠證實近期開始漲價 幅度逾 1 成

繼晶圓代工、封測端、記憶體傳出調漲價格，半導體漲風吹向最上游 IC 設計，台 MCU 業者松翰 (5471-TW)、盛群 (6202-TW) 與凌通 (4952-TW) 皆證實，第四季起調整部分產品價格，更有業者直言，漲幅達 1 成以上，反映現今需求強勁與成本上揚。閱讀全文...

記憶體報佳音 美光上調財測 看旺明年 DRAM 銷售 台廠營運飄香

記憶體晶片大廠美光周二 (1 日) 上修本季 (第 1 季) 財測，營收、EPS 和毛利率都高於先前所料，股價大漲登上 20 年新高。美光表示，2021 年 DRAM 銷售表現良好。

美光預測，2021 年度第 1 季 (12 月 3 日止) 的每股獲利介於 61 至 65 美分，營收介於 57 億至 57.5 億美元，高於美光 9 月 30 日預測的每股獲利 32 至 46 美分、營收 50 億至 54 億美元，以及華爾街分析師所估的 52.5 億美元營收。

受惠美光調高本季財測，並對明年 DRAM 銷售釋出樂觀展望，市場預期，隨著 DRAM 產業築底態勢明確，南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW) 明年營運展望也樂觀看待。閱讀全文...

疫情影響 6 家公股銀老董坦言今年年終會縮水

受疫情與降息影響。八大官股行庫今年獲利難逃縮水命運，員工年終獎金也受波及，除了台銀、土銀兩家國營行庫，其餘已經民營化的公股銀行今年年終全都縮水，過去達成年度預算數的 4.6 個月基本盤恐怕很吃力。閱讀全文...

楊金龍：出口優預期 今年經濟成長估值確定調升 台可能被列入美匯率操縱國

中央銀行將於 12 月 17 日舉行第 4 季理監事會議，並公布最新經濟預測，央行總裁楊金龍昨 (2) 日表示，央行原先預估今年經濟成長率為 1.6%，但因台灣出口表現大幅優於預期，主計總處已調高估值至 2.54%，因此，央行確定會調升，應該會比 2.54% 還要高。

近來新台幣升值壓力大，央行頻頻進場調節，堅守「雙防線」，引來監察院關切，楊金龍坦言確實收到來函，但只是了解狀況；對於是否成為美國匯率操縱國，他表示，台灣很可能已符合 2 項條件，恐被列入觀察名單，但美方報告迄今未公布，會積極溝通。閱讀全文...

友達評估 赴海外設廠投資

面板大廠友達 (2409-TW) 董事長彭双浪透露，貿易戰導致供應鏈持續轉變中，走到在地化的「短鏈」，未來顯示器以及車用產品後段模組產線，將評估配合下游客戶前往東南亞等第三地設廠。閱讀全文...

廣達伺服器明年續雙位數成長 幅度將再優於今年

廣達 (2382-TW) 旗下伺服器廠雲達昨 (2) 日與英特爾 (INTC-US) 舉辦 Q.synergy 年會，展望明年，總經理楊麒令表示，伺服器需求穩健，第 4 季訂單強勁，明年也樂觀，維持雙位數成長目標，預期在 5G 公網、企業專網領域商機發酵帶動下，成長幅度將再優於今年；廣達今年伺服器營收已有雙位數成長，顯見明年展望仍相當正向。閱讀全文...

郭明錤：兩大動能推升 晶電最快明年首季轉盈

天風國際證券分析師郭明錤昨 (2) 日發布最新報告指出，納微半導體 (Navitas) 明年可望取得蘋果與所有 Android 品牌快充 IC 訂單，而台積電產能有限，可能將其氮化鎵 (GaN) epi wafer 訂單外包給晶電 (2448-TW)，另一方面，郭明錤也大幅調升明年蘋果 Mini LED 裝置出貨量，估至 1000-1200 萬部，晶電將成最大受惠者，最快明年首季將轉盈。閱讀全文...

新揚日商大股東將以每股 36 元公開收購剩餘股權 股票將下櫃

日本有澤製作所持股新揚科 (3144-TW) 52.3% 股權，昨 (2) 日正式發出公開收購通知，將以每股 36 元收購新揚科流通在外剩餘 47.7% 股權，如此一日商收購案完成，新揚科股票將下櫃，以收盤價 34 元計算，等於溢價 5.88%。閱讀全文...

義隆控告匯頂侵害發明專利 求償人民幣 2500 萬元

觸控板大廠義隆 (2458-TW) 昨 (2) 日公告，已向北京知識產權法院，指控匯頂侵害公司發明專利，請求法院判令立即停止製造、銷售侵權晶片產品，要求賠償人民幣 2500 萬元，折合新台幣約 1.086 億元。閱讀全文...