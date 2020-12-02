近5成台股基金淨值創高 近20萬受益人都賺錢

台股今 (2) 日大漲 103.47 點，收在 13989.14 點收盤新高，創新高次數已高達 15 次，統計今年以來上漲 16.6%。台股的頻創新高也讓台股基金績效紅通通，統計至 12 月 1 日止，148 檔台股基金中共有 67 檔基金淨值同創新猷，也讓 19 萬 5149 位受益人投資都賺錢。

進一步觀察這 67 檔淨值創新高基金中，近一周表現全數打敗大盤，其中，以群益長安基金 4.54% 表現居冠。市場法人表示，基本面來看，台灣經濟成長性與各產業展望都有趨勢向上的投資機會，成長性佳，且市場低利資金充沛，台股後市表現仍可期，建議投資人以選股策略具競爭優勢的台股基金介入。

群益投信表示，台股 11 月份收在 13,722 點，單月上漲 1176 點、漲幅為 9.38%，大盤指數最高來到 13969 點，最低為 12480 點，顯示指數突破箱型整理型態，也帶動台股 12 月連續 2 天持續創下歷史新高。

群益投信進一步指出，雖然歐美疫情再度惡化，但兩大藥廠相繼提出自家疫苗有效治癒率值得信賴，加以美國大選結束之不確定性告一段落，展望 12 月份的盤勢，雖然上個月漲多恐呈現短期整理，但預估台股指數突破新高之後，未來仍持續向上，建議可加碼佈局台股基金。

群益長安基金基金經理人王耀龍表示，指數突破箱型區間，外資在今年上半年大幅賣超後開始於 11 月回補，資金動能持續驅動台股評價提升，2021 年台灣經濟成長率轉佳，科技股為循環階段的投資重點，接下來投資方向可以科技股為主軸，輔以民生消費。

王耀龍進一步表示，全球科技類股表現突出，台灣受惠程度匪淺，不過電子股表現較容易受到海外市場因素影響，在大環境動盪的情況下，將格外注重產業成長趨勢，台灣科技上游、半導體聚落競爭力持續提升，加上景氣逐步回穩下，整體企業展望與訂單能見度逐步回升，預期明年企業獲利成長性可望持續走揚，科技產業各個題材類股都將有表現機會，AI、5G、HPC、電動車、物聯網等明確趨勢族群值得留意。