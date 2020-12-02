〈美股早盤〉11月小非農遜預期 美股自高點回落 道瓊一度挫逾200點

ADP 公布的 11 月「小非農」就業報告不如預期，繼昨日攀高後，美股週三 (2 日) 開盤自高位回落，道瓊工業指數一度跌逾 200 點後跌勢收斂，那斯達克指數跌 0.9%，標普 500 指數和費半均跌 0.4％。

新冠疫情的樂觀進展近期燃起投資人對於經濟反彈的預期，更將主要指數推升至紀錄高位，美股三大指數昨 (1 日) 收盤同創歷史新高。

然而，ADP 週三公布美國私營部門新增就業報 30.7 萬人，遠低於預期，隨著美國感染數激增，就業復甦腳步正在放緩，前景似乎不太明朗。美國勞工部定於週五 (4 日) 盤前公布官方非農報告。

市場情緒謹慎之際，美元指數彈至 91.32，金價則延續昨日漲勢，上漲至每盎司 1821 美元，日內最高一度衝破 1830 美元。

美國國會議員本週重新啟動新冠病毒紓困方案談判，眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 和財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週二 (1 日) 透過電話進行討論，這是雙方自 10 月底以來的首度談話，佩洛西表次，將梅努欽一同檢視跨黨派的新提案。

在跨黨派議員提出規模約 9000 億美元的新刺激方案後，美國參議院共和黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnel) 週二表態拒絕，並稱將提出較小規模方案給共和黨參議員並聆聽意見。

疫情消息部分，英國政府正式批准輝瑞與 BioNTech 合作研發疫苗，最快下週上市。兩者早盤分別漲 2.7％和 5.9％。

聯準會 (Fed) 將在台北時間週四 (3 日) 凌晨 3 時公布經濟褐皮書。

截至台北時間週三 (2 日)22 時許：

道瓊指數下跌 203.55 點或 - 0.68%，暫報 29620.37 點

那斯達克下跌 111.66 點或 - 0.90%，暫報 12244.79 點

標普 500 指數下跌 14.68 點或 - 0.40%，暫報 3647.77 點

費半下跌 11.07 點或 - 0.41%，暫報 2698.65 點

台積電 ADR 下跌 0.12% 至每股 100.74 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.939%

紐約輕原油下跌 0.04% 至每桶 44.53 美元

布蘭特原油下跌 0.04% 至每桶 47.40 美元

黃金上漲 0.15% 至每盎司 1821.70 美元

美元指數上漲 0.03% 至 91.32 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Salesforce(CRE-US) 早盤下跌 7.40％，至 223.48 美元；Slack(WORK-US) 下跌 2.08％，至 42.93 美元。

Salesforce 確定以 277 億美元、現金加換股方式收購商用通訊軟體 Slack，創下軟體業史上第二大收購案，僅次於 IBM 在 2018 年收購開源軟體商紅帽 (Red Hat) 的 340 億美元，

根據收購協議，Slack 股東每股將獲 25.79 美元現金，加上 Salesforce 0.0776 股的普通股。

輝瑞 (PFE-US) 早盤上漲 2.56％，至 40.42 美元。

英國週三 (2 日) 宣布批准由輝瑞和 BioNTech 共同研發的新冠肺炎疫苗，預計下週啟動接種，領先全球成為第一個核准使用輝瑞疫苗的國家，最快下週上市接種。

根據政府指引，首批疫苗接種對象為安養院年長者及員工、80 歲以上年長者、護理人員以及英國國民健保署 (NHS) 員工。

Palantir Technologies(PLTR-US) 早盤下跌 16.21％，至 21.51 美元。

大摩分析師 Keith Weiss 將大數據服務公司 Palantir 股票評等自「中立」(Equal Weight) 下調至「減持」(Underweight)，目標價定為 17 美元。

Weiss 發布報告表示，Palantir 上市以來已漲 155%，其風險報酬比現在絕對為負，有太多懸而未解的問題無法維持當前的高估值，包含今年營運支出的削減是否為成長前景帶來威脅，或是該公司是否能擴大客戶群。

每日關鍵經濟數據：

美國 11 月 ADP 小非農報 30.7 萬人，預期 50 萬人，前值自 36.5 萬人上調至 40.4 萬人

美國 ADP 新增就業持續放緩，創 7 月以來最低 (圖：Zerohedge)

台北時間晚間 23:30 將公布上週 EIA 原油庫存增減數，前值 - 75.4 萬桶

華爾街分析：

Forexlive 表示，ADP 報告實際數據遜於預期，顯示週五 (4 日) 的官方非農數據將面臨一些下行風險。

Avatrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，疫苗利好帶動昨日股市反彈，卻在今日畫下休止符，投資人正試圖保持謹慎。

針對英國政府批准使用輝瑞 (Pfizer) 與 BioNTech 共同研發的新冠疫苗，IG 高級市場分析師 Joshua Mahony 認為，上述消息對於提振投資人情緒來說沒什麼幫助。

德國商業銀行股票研究主管 Ingo Schachel 表示，對輝瑞來說，能夠早日獲准是一項好消息，但在一個國家獲得上市批准並不會對市場產生廣泛影響，經過近期強勁表現，股市出現了適當的獲利回吐。