ANG Traders：金價有望回彈至1900美元 但未來半年走勢有變數

隨著美元走弱，黃金似乎由近期的低迷中復活，週二 (1 日) 站回 1800 美元上方之後，週三亞盤持續走穩。部分交易商認為，黃金短期反彈應無疑慮，但中期前景仍面臨考驗。

ANG Traders 在近日報告中指出，他們認為金價已由每盎司 1770 美元的關鍵支撐位反彈，這是由 3 月低點到 8 月新高的 50% 回調位，預計有望反彈至 1900 美元。

ANG 表示，儘管短期內金價仍有上漲的空間，但中期前景似乎並不樂觀。以未來 6 個月的走勢來看，金價預計還是偏弱，但那之後有可能進入新一波牛市。

他們指出，黃金的最大風險仍然是美元。

黃金現貨走勢

ANG 認為，黃金和美元的走勢將與 2000 年相似—美元處於其交易區間的下限，而黃金則處於高點。中期來看，美元升值可能會在幾個月內壓低金價，直到經濟好轉、通膨預期恢復，促使美元重回熊市，而黃金恢復牛市。

但是，ANG 的觀點有一個但書，他們認為，美國政府可能關門，這將對黃金有利。

美國國會正爭論新一輪的支持政府資金，幾乎所有聯邦機構的資金都將在 12 月 11 日到期，國會將在接近到期日前進行投票。

ANG 表示，2018-2019 年美國聯邦政府關門，為史上最長的一次停擺，也推動了金價上揚及美元走低。

本週起，美國國會開始為期兩週的談判，討論如何避免政府被迫關閉。