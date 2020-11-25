美國銀行：對黃金看法轉為中立 不再期望站上3000美元

美國銀行分析師表示，2021 年出現 3 種高效疫苗的可能性，改變了黃金市場的格局，他們不再預期金價有望觸及每盎司 3000 美元。

美國銀行發表 2021 年展望報告，其全球大宗商品及衍生品研究主管 Francisco Blanch 和金屬策略師 Michael Widmer 宣布，他們對 2021 年的黃金預測已有重大轉變，如今預計金價明年全年平均約為每盎司 2063 美元。

「我們現在對黃金持中立態度。」lanch 說：「我們看到長期利率上升的風險。」

美國銀行指出，隨著全球經濟的開放，黃金面臨著更多的挑戰，使其難以觸及每盎司 3000 美元。不過由於全球持續財政和貨幣刺激措施，預計仍將使金價推高至每盎司 2000 美元上方。

在他們發表上述評論之際，黃金期貨繼續下跌至每盎司 1801 美元，跌幅達 2%。

美國銀行最新的看法認為，在 2020 年受到重擊的能源商品有望反彈，明年將跑贏大盤，此外也看好工業金屬，特別是銅和鎳。

美國銀行分析師預計，布蘭特原油到明年夏季將升至每桶 60 美元。

Blanch 說：「我們看到一個周期性復甦的世界，這意味著我們可能會看到更高的利率。」

他解釋，他們並不是看空黃金，但是在周期性商品的反彈中，貴金屬表現預計偏弱。

Blanch 認為，市場期望疫苗的有效性約為 60%，這意味著恢復速度較慢。但是所有 3 種潛在疫苗有望達 90% 有效性，可能代表 2021 年生活會恢復正常。

美國銀行下調了白銀的前景，但隨著全球經濟復甦中工業需求的增加，他們認為白銀的表現優於黃金。Widmer 表示，對綠色能源的關注，可能會增加對太陽能電池板的需求，有助白銀的表現。