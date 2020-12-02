〈貴金屬盤後〉跌勢到頭！美元大跌 支撐金價創3週來最大單日漲幅

週二 (1 日) 交易，美元大幅下跌，支撐黃金期貨價格自 5 個月低點反彈，創下 3 週以來最大單日漲幅。

GoldMining Inc. 執行副總 Jeff Wright 表示，黃金市場像是遇到黑五 / 網購週一那樣，出現一些「趁低價買進」的現象，同時 ISM 數據也帶來一些提振力道，並且美國參議院可能就 9080 億美元的新冠疫情紓困提案做出讓步，這點也提供支撐力。

ISM 製造業指數 11 月自前個月的登上的 21 個月高點 59.3% 下降至 57.5%。

「從 11 月開始，將需要一些時間來修補黃金受挫程度，但要返回 1800 美元以上是頭一步，這樣多頭才能再次掌控。」

2 月交割的黃金期貨價格上漲 38 美元或 2.1%，收每盎司 1818.90 美元。

根據 FactSet 數據，此為交易最熱絡的黃金期貨價格自 11 月 5 日以來最大單日漲幅與上漲金額。

週一黃金下跌 0.4% 至 1780.90 美元，觸及 7 月 1 日以來最低收盤價，11 月份跌幅 5.6%。

瑞銀分析師週二研究報告指出，「由於新冠疫苗進展較預期快速，黃金遭拋售，且 Fed 下一步的不明確性以及宏觀經濟數據改進也有所影響。」

他們預期，在 2021 年第一季美國實際利率和美元會進一步下跌，金價屆時將達頂峰，但他們也認為「因為經濟力量積極前進，黃金剩下的上行空間變少了。」瑞銀分析師將明年第一季金價預期自每盎司 2000 美元調降至 1950 美元。

3 月白銀期貨價格上漲 1.50 美元或 6.6%，收每盎司 24.09 美元。(交易最活絡契約) 前一交易日下滑 0.2%、11 月份跌幅 5.1%。

一些交易者認為，在新冠疫苗進展的背景下，金價出現「技術性崩潰」，且順其自然跑完，可能會為重新確立黃金的看漲動能鋪路。

Spartan Capital Securities 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 週二表示，「黃金的拋售導致技術性崩潰，我們認為這已在發展並跑完。然而，儘管我們不確定價格是否會重新測試近期低點，但我們相信這波跌勢最糟糕的時期已經過去。」

ThinkMarkets 市場分析師 Fawad Razaqzada 提到，由於歐元持續上漲，目前美元指數接近近期低點，而美元疲弱有利於美元計價的大宗商品對海外買家的吸引力。

ICE 美元指數週二下降 0.6% 至 91.293，今年迄今跌幅約 5%。

「如果美元持續疲軟，應有助於支撐貴金屬價格，即使公債殖利率已小幅反彈。」Razaqzada 說。

「對白銀來說，公債殖利率上升不會帶來太多阻力，因為白銀比黃金對風險更敏感，隨著股市和其他風險資產上升，白銀的表現應該可以優於黃金，因為銅礦和白銀這一類工業金屬需求的也可望上升。」

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