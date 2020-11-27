CIBC：疫苗難擋貴金屬漲勢 估黃金明年均價2300美元

2020 年黃金市場走勢猶如雲霄飛車，儘管波動難免，但仍有投資銀行預測，明年金價還有更大的漲幅。

加拿大帝國商業銀行 (CIBC) 在其 2021 年的展望中表示，隨著全球繼續應對 COVID-19 疫情帶來的災難性經濟影響，明年金價的均價將在每盎司 2300 美元左右。

CIBC 黃金展望的作者 Anita Soni 說：「COVID-19 只是加速了我們『更長期、更低』的利率展望，這是我們在 2020 年初看漲黃金的基礎。」

Soni 指出，全球性疫情顛覆了世界，各國政府迅速注入刺激措施，以避免企業和個人破產。

近期由於疫苗利多頻發，打壓黃金價格至低於 1800 美元的 4 個月低點。許多經濟學家認為，隨著疫苗的推廣，將帶來更保守的財政支出，但 CIBC 表示，現在將疫苗視為全球經濟和更多刺激措施的主要遊戲規則改變者，還為時過早。

Soni 表示，現在還處於第二波疫情之中，全球經濟在長達 15-18 個月內成長放緩，並帶來長遠的影響。

CIBC 表示，儘管低至負值的實際利率將在「數年內」對黃金有利，但投資者不應關注央行，而應關注政府的刺激措施。全球總體經濟的不確定性，以及投資者對貨幣多元化的需求，可能會繼續成為推動 ETF 和黃金和白銀實物需求的主要因素。

CIBC 不僅看好黃金，也預期白銀價格將在貴金屬市場表現突出，在 2021 年平均價格站上每盎司 32 美元左右。

CIBC 預測，黃金在 2022-2024 年均價為 2200 美元、2100 美元及 2000 美元；白銀在這 3 年的均價為 31 美元、30 美元及 28 美元。