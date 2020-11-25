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未來十年內或將有15兆美元資金流入黃金和比特幣

未來十年內或將有15兆美元資金流入黃金和比特幣(圖片：AFP)
未來十年內或將有15兆美元資金流入黃金和比特幣(圖片：AFP)

比特幣在週二 (24 日) 一度衝破 19000 美元關卡，逼近歷史新高紀錄。宏觀投資者、也是 10 T Holdings 創始人之一的 Dan Tapiero 認為，比特幣的表現將會超越黃金，在未來十年中，大約將會有 15 兆美元的資金流入比特幣和黃金。

Tapiero 在接受採訪時表示，在未來 10 年中，金融機構可能會將其投資組合的多達 10% 投資於黃金，並將 5% 投資於比特幣。他也補充表示，部分投機性投資者則可能會在投資組合中投資多達 10-15% 的黃金和比特幣

Tapiero 指出，當前這些金融機構的投資組合總規模為 100 兆美元，「這是個巨大的數字。我的意思是，100 兆美元的 15% 就是 15 兆美元」。他也強調，由漲幅來看，比特幣比黃金表現更佳。

Tapiero 解釋道，比特幣可以做為法定貨幣體系的對沖，若是比特幣升值至數兆美元比特幣對於大型投資者來說就變得更容易掌握，像是黃金一般。黃金是一種價值儲存的方式，而比特幣擁有更多的層面，並擁有完整的網路，因此他相信漲幅來看比特幣將更優於黃金。

比特幣在近期持續衝高，有跡象顯示，越來越多傳統金融機構對比特幣展現興趣。對沖基金 Off the Chain Capital 投資長 Brian Estes 認為，要在一年之內從 18,000 美元漲到 100,000 美元並不是一件易事，儘管如此，他認為既然已經看到比特幣在一年內上漲 10 倍、20 倍，甚至是 30 倍，上漲 5 倍並不是什麼特別的事。

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