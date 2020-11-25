未來十年內或將有15兆美元資金流入黃金和比特幣

比特幣在週二 (24 日) 一度衝破 19000 美元關卡，逼近歷史新高紀錄。宏觀投資者、也是 10 T Holdings 創始人之一的 Dan Tapiero 認為，比特幣的表現將會超越黃金，在未來十年中，大約將會有 15 兆美元的資金流入比特幣和黃金。

Tapiero 在接受採訪時表示，在未來 10 年中，金融機構可能會將其投資組合的多達 10% 投資於黃金，並將 5% 投資於比特幣。他也補充表示，部分投機性投資者則可能會在投資組合中投資多達 10-15% 的黃金和比特幣。

Tapiero 指出，當前這些金融機構的投資組合總規模為 100 兆美元，「這是個巨大的數字。我的意思是，100 兆美元的 15% 就是 15 兆美元」。他也強調，由漲幅來看，比特幣比黃金表現更佳。

Tapiero 解釋道，比特幣可以做為法定貨幣體系的對沖，若是比特幣升值至數兆美元，比特幣對於大型投資者來說就變得更容易掌握，像是黃金一般。黃金是一種價值儲存的方式，而比特幣擁有更多的層面，並擁有完整的網路，因此他相信漲幅來看比特幣將更優於黃金。

比特幣在近期持續衝高，有跡象顯示，越來越多傳統金融機構對比特幣展現興趣。對沖基金 Off the Chain Capital 投資長 Brian Estes 認為，要在一年之內從 18,000 美元漲到 100,000 美元並不是一件易事，儘管如此，他認為既然已經看到比特幣在一年內上漲 10 倍、20 倍，甚至是 30 倍，上漲 5 倍並不是什麼特別的事。