〈台股盤前〉台積電ADR漲破百美元 多頭強勢可望再戰歷史新高

12 月全球股市開紅盤，台股昨 (1) 日在記憶體、面板族群領軍下，再寫收盤新高 13885.67 點，並站回所有均線，美股也在新一輪刺激措施、疫苗消息激勵下，全面收紅，其中，標普、那指、費半創下歷史新高，台積電 ADR 收盤更站上 100 美元，台股今 (2) 日也可望維持多頭氣勢，但仍須慎防創高後，短線獲利了解賣壓。

美股方面，周二 (1 日) 四大指數全面走揚，道瓊指數上漲 185.28 點或 0.63%，收 29823.92 點；那斯達克指數上漲 156.37 點或 1.28%，收 12355.11 點；標普 500 指數上漲 40.82 點或 1.13%，收 3662.45 點；費城半導體指數上漲 46.24 點或 1.74%，收 2709.73 點。

盤面焦點方面，根據外媒指出，三星電子副會長李在鎔在今年 10 月出訪荷蘭，拜會艾司摩爾 (ASML) 以確保極紫外光 (EUV) 微影設備供應穩定後，ASML 執行長也在上週拜訪三星半導體廠，討論 EUV 設備合作可能性，力拚追趕台積電，先進製程大戰再起，不過台積電 ADR 不畏消息影響，站上百美元大關。

鴻海創辦人郭台銘 1 日出席桃園航空城產業論壇，也帶領臻鼎 - KY、台灣準時達等泛鴻海集團企業，以及永齡基金會等，與桃園航空城簽署 MOU，郭台銘透露，永齡基金會旗下的永齡生技，將聚焦癌症治療、精準醫療等，未來會把桃園航空城作為生醫研發基地。

車市回溫，根據統計，受惠車廠、品牌廠刺激銷量，加上相關補助即將在明年初到期，11 月國內汽車掛牌數衝上 4.6 萬輛、年增 13.8%，創下歷史新高紀錄，其中，國產車市占率也躍升至 56%；另一方面，電動車大廠特斯拉利多消息不斷，包含即將在中國生產銷售 Model Y，並可望在月底一次性納入標普 500 指數中，相關供應鏈後市看旺。

進入 12 月，法人指出，上市櫃公司將公布 11 月營收結果，投資人可留意公司對明年營運展望，而近期除面板漲價題材外，包含二極體、頻率元件、玻纖布、CIS、CCL 與記憶體等也傳出漲價，可留意相關族群表現。