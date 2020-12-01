【日盛投顧】指數站回5日線

◆盤勢分析

1. 美股前一日漲多回檔，但受惠特斯拉被標普 500 指數將一次性納入 12/21 開盤前生效的利多，美股電子期大漲，台股加權指數順勢連動反彈，指數收盤上漲再度重新站回 5 日線，成交量較前一交易日量縮；OTC 指數漲幅比集中市場小。盤面資金聚焦矽晶圓、被動元件、記憶體、面板及台塑集團相關個股，終場指數上漲 162.78 點，漲幅 1.19%，收在 13，885.67 點，成交金額為 2，604.94 億元。三大法人合計買超 4.28 億元：外資買超 4.9 億元、投信賣超 6.04 億元、自營商買超 5.42 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

(1)、量能：量縮上漲，短線有量價背離疑慮。

(2)、均線：下檔支撐為 13，600 點附近，上檔壓力為 14，000 點附近。

(3)、技術指標：日 KD 向下開口收斂，提防短線再度回測。

3. 櫃買指數上漲 0.74%，收在 177.93 點。短線支撐為 175 點附近，壓力為 180 點附近。

4. 台股選股方向可留意被動元件、矽晶圓、TWS、觀光、造紙、塑化、鋼鐵。

被動元件、矽晶圓、記憶體、面板強勢

1. 矽晶圓：龍頭廠 6488 環球晶宣布併購德國同業世創 (Siltronic) 利多，連續 2 個交易日股價攻上漲停，帶動相關矽晶圓族群股價上漲，5483 中美晶帶量上漲，股價再創今年新高，6182 合晶股價同樣連袂上漲，股價再創本波新高。

2. 記憶體：力積電董事長表示看好明年記憶體景氣，相關族群周二受到市場資金青睞，2408 南亞科及 2344 華邦電股價均上漲超過 6%，再創今年新高，記憶體模組廠 3260 威剛股價更是強勢帶量攻上漲停。

3. 面板：面板產業近期受惠大尺寸電視面板、中小尺寸車用及 IT 面板報價一路走揚，需求遠大於供給，相關族群股價展現強勢，面板雙虎 3481 群創及 2409 友達股價盤中攻上漲停，均創今年新高，6116 彩晶上漲超過 7%，股價同樣創下今年新高。

4. 操作建議：台股周一因 MSCI 調降台股權重效應，導致出現帶量長黑，短線上我們認為行情很大機會進入高檔震盪，投資人在操作上切勿過度追高，仍必須留意外資後續進出動向。選股佈局上，建議採分散各類股佈局。選股方向可留意被動元件、矽晶圓、TWS、觀光、造紙、塑化、鋼鐵等。