〈台股盤後〉類股健康輪動 大盤拉長紅棒收漲162點

台股今 (1) 日在類股健康輪動下，記憶體、面板股族群領軍引導大盤上攻，以上漲 162.78 點或 1.19% 作收，收盤指數以 12885.67 點，成交值為 2591 億元。證券分析師指出，台股類股健康輪動，投資人也追逐漲價及外資逆勢敲進個股。

台股今日早盤開 13810.55 點，最低為 13749.71 點，收盤以收盤指數以 12885.67 點的盤中最高點作收，成交值為 2591 億元。分析師指出，台股仍將維持高檔震盪走高的走勢。

今天盤中面板股最強勢，包括群創 (3481-TW)、彩晶 (6116-TW)、友達 (2409-TW) 強勢上漲，證券分析師黃漢成說，三檔個股是昨日外資大幅賣超台股 323.83 億元中，逆勢加碼台股的前三名個股，且近期同樣有漲價題材，另外面板零組件股價也同步上攻，誠美材、光耀科等連袂走高。

進入 12 月之際，除面板外，市場傳多樣產品報價即將上漲，包含二極體、頻率元件、玻纖布、CIS、CCL 與記憶體等。

台股今日指數走高，另一有利因素在亞洲股市包括上證、深圳、香港、日本、南韓股市等全數上漲，台股也因此甩開昨日尾盤因 MSCI 權重調整的殺盤陰霾。

台股權值股收盤價方面，台股股王大立光 (3008-TW) 收盤上漲 120 元或 3.72%，收盤報 3345 元；權台積電 (2330-TW) 收盤價報 490 元，較昨日上漲 9.5 元或 1.98%，鴻海 (2317-TW) 收盤上漲 0.6 元，報 82.9 元。