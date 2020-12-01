〈台股2021展望〉2021台股主旋律 傳產有三亮點、科技關注晶圓代工

兆豐投顧週二 (1 日) 舉辦 2021 年投資展望會，看好後疫情時代，傳產有三大亮點，包括防疫生技、綠電及疫後消費；科技部分，預期 NB、平板需求維持高檔，而中芯禁令未除，台晶圓廠將持續受惠轉單。

全球新藥及疫苗研發進度快速推進，經濟復甦態勢明朗，兆豐投顧預期，傳產明年上半年營運將大幅度提升。目前國外疫苗陸續報佳音，顯示具有九成以上防護力，國內防疫生技族群，也已開始臨床一期，可聚焦疫苗族群、檢測試劑及潛在治療藥物族群。

消費板塊則可關注車市、東京奧運帶動運動相關與成衣紡織。2020 下半年隨著居家及電商的需求增溫，成衣廠商訂單回流速度大幅優於預期，且展望疫情之後，產業大者恆大的趨勢持續提升，成衣大廠受惠轉單效應，營運正向看待。

兆豐投顧指出，中國新車銷售持續增長，車廠在庫存策略相對保守下，可望進入回補庫存潮，加上中國「國六」環保標準在 2021 年元月上路，部分車廠可望持續推出新車款，相關汽車零組件股評價可望拉升。

另一方面，非核家園政策下，國內 2025 年前太陽能、風力發電量將大幅提升，太陽能電廠、離岸風電、重電相關皆可望受惠政策加持，營運持續走強。

科技展望部分，晶圓代工製造龍頭掌握先進製程與先進封裝的領導地位，表現將持續優於產業平均。中芯禁令未除，台廠將持續受惠轉單，在 8 吋廠部分，PMIC 需求強勁與汽車需求回溫，2021 年供需更加吃緊。

此外，隨著生活型態改變，NB、Tablet 需求將維持高檔；經濟活動逐漸回復，預期手機、TV 銷量將回溫。其中，5G 手機預期在 2021 年翻倍成長，而 5G 手機主機板面積有放大趨勢，帶動零組件持續升級，全球伺服器成長趨勢確立。