外資轉賣為買持續買進面板三雄 三大法人同步賣超欣興

台股今 (1) 日由記憶體、面板股族群領軍引導大盤上攻，以上漲 162.78 點或 1.19% 作收，收盤指數以 12885.67 點作收，成交值 2591 億元，外資延續昨日買超面板股，今日買超面板三雄 25.25 億元，買超群創 (3481-TW) 金額最高，達 16.9 億元；而載板廠欣興 (3037-TW) 今天則遭三大法人同步賣超，合計賣超 1.35 萬張。

今天集中市場外資及陸資買超 4.89 億元，投信賣超 6.03 億元，自營商買超 5.41 億元；期貨市場中，外資未平倉合約口數減少 3469 口，累計未平倉合約口數為 8171 口。

今天集中市場外資買超較多個股為，群創、友達、彩晶、華邦電、長榮、旺宏、矽統、鴻海、元大金、中環。今天集中市場交易外資賣超較多的個股為，欣興、新光金、中壽、中工、玉山金、金寶、長榮航、華夏、大同、開發金。

今天集中市場交易投信買超較多的個股為，群創、友達、彩晶、長榮航、旺宏華邦電、台玻、榮成、台泥、南亞科。今天集中市場交易投信賣超較多的個股為，中信金、陽明、萬海、寶成、奇鋐、大聯大、欣興、聯電、仁寶、力成。

今天集中市場交易自營商買超較多的個股為，友達、群創、華邦電、旺宏、南亞科、晶豪科、金寶、中工、華通、鴻海；今天集中市場自營商賣超較多的個股為，長榮、陽明、彩晶、開發金、東鋼、欣興、國喬、聯電、廣達、友訊。

證券分析師黃漢成說，外資今天小幅買超，台股呈現健康輪動，預期將持續由多頭控盤，且維持高檔震盪格局。