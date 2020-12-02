日盛投顧 2020年12月2號8點22分



◆盤勢分析

1. 投資人押注新冠疫苗很快就會施打，中國製造業數據也讓投資人對經濟迅速復甦更有信心，美國國會也有希望就經濟刺激達成協議等利多帶動美股走強，終場美股四大指數均呈現上漲，漲跌幅介於 + 0.63% 至 + 1.74%，其中費半指數漲幅最大，台積電 ADR 上漲 3.96%，聯電 ADR 上漲 4.07%。

2. 量價及技術面：

（1）、量能：量縮上漲，短線有量價背離疑慮。

（2）、均線：下檔支撐為 13,600 點附近，上檔壓力為 14,000 點附近。

（3）、技術指標：日 KD 向下開口收斂，提防短線再度回測。

3. 櫃買指數上漲 0.74%，收在 177.93 點。短線支撐為 175 點附近，壓力為 180 點附近。

4. 觀盤重點：台股周一因 MSCI 調降台股權重效應，導致出現帶量長黑，周二重新站回 5 日線，短線上我們認為行情很大機會進入高檔震盪，投資人在操作上切勿過度追高，必須留意外資後續進出動向。選股佈局上，採分散類股佈局。選股方向可留意被動元件、矽晶圓、TWS、觀光、造紙、塑化、鋼鐵等。

5.11 月受惠於各車廠、品牌衝刺銷售，加上「車輛汰舊換新貨物稅減徵補助」將於明年 1 月 7 日截止，刺激民眾加速購車，推升 11 月汽車掛牌量達 46,332 輛，年增 13.8%，打破 28 年來 11 月車市銷售紀錄，締歷史同期新猷。

6. 三星全力衝刺先進製程，緊追 2330 台積電之際，傳出關鍵設備極紫外光（EUV）機台獨家製造商艾司摩爾（ASML）執行長 Peter Wennink 率領高層拜訪三星，雙方尋求技術與投資合作，三星並希望能搶在 2330 台積電之前，取得艾司摩爾下一代 EUV 設備供應。

7. 三星急追台積電先進製程，對極紫外光（EUV）設備需求大增，掀起業界搶 EUV 機台大戰，3680 家登、6196 帆宣等 EUV 周邊零件商忙翻天，3680 家登通吃 2330 台積電、三星 EUV 光罩盒訂單，明年產能已被大客戶預訂一空，成為大贏家。

8. 超微執行長唱旺後市，台灣兩大晶片協力廠 5269 祥碩、4966 譜瑞 - KY 出貨同步喊衝，獲利都將呈現跳躍式成長，明年均具備挑戰賺超過五個股本，齊步寫新猷的能耐。5269 祥碩、4966 譜瑞同為台股「千金股」，兩大廠業績火熱，助攻台股多頭行情。

9. 航空貨運市場每年 12 月通常進入載運需求尾聲，但因趕著把歐美新年假期前需求的貨送達，價格跟貨量都維持在高水位，貨物承攬業者擔心，疫苗載運需求出籠後，會出現排擠效應，除帶動價格大漲，更會影響其他貨物的正常運送。

