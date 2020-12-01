〈海力士重慶廠染疫〉SK海力士重慶廠全數檢測為陰性 落實防疫前提下可復工

韓國記憶體大廠 SK 海力士週四 (26 日) 傳出，中國重慶西永微電園 SK 海力士半導體一名南韓籍工程師驗出新冠肺炎病毒陽性反應，隨後重慶廠所有員工展開核酸檢測，據中國媒體週二 (1 日) 報導，重慶廠全員及相關人員週一 (30 日) 核酸檢測全數完畢皆為陰性，在落實疫情防控措施前提下，企業得以復工。

據中國媒體引述重慶微信公眾號週二最新消息報導，西永微電園 SK 海力士半導體全體公司及相關人員核酸檢測已於週一全數檢測完畢，曾與工程師接觸的 55 人、接觸者周遭 144 人以及其他一般接觸人員 8213 人經檢測後皆為陰性，其餘公司、酒店等環境所有 674 份採樣也全數為陰性反應。

重慶高新區新冠肺炎疫情防控領導小組辦公室表示，在落實疫情防控措施前提下，企業得以復工、酒店可恢復營業。

上週，據中國媒體報導，一名在西永微電園 SK 海力士半導體 (重慶) 工作的南韓籍工程師，於 11 月 26 日晚間乘坐公司專車，到成都搭機前往南韓仁川，28 日在仁川機場初步判定為新冠肺炎病毒無症狀感染者，遂向公司通報。

隨後重慶市與相關社區立即啟動應急措施，西永微電園 SK 海力士半導體宣布暫時停工，實施全封閉管理，對所有員工進行隔離，並連夜展開核酸檢測，此外，該工程師下榻的酒店也暫停營業，所有酒店員工以及 11 月 25 日以來的所有房客皆需進行追蹤和檢測。

SK 海力士重慶工廠於 2014 年下半年投產，主要產能為 NAND Flash 封測產線，一期工程進行測試、二期則是專門進行封裝，兩期工程的綜合年產量，占整體 SK 海力士 NAND Flash 產品的 40% 以上，成為其在海外最大的封裝測試基地。