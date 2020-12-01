加拿大計畫於2022年起對科技巨頭開徵數位稅

近期以來，全球各國政府積極應對科技巨頭過度擴張的問題，如今，加拿大財政部也在週一 (30 日) 表示，計畫從 2022 年開始對大型科技公司加徵數位服務稅，其中包含臉書 (FB-US)、谷歌 (GOOGL-US) 等公司。

加拿大財政部表示，在赤字不斷增加的情況下，將對外國科技公司徵稅。該項計劃是政府為增加收入並致力於解決外國企業利用漏洞避稅的一部分。在 9 月份，加拿大政府就誓言要解決全球網路巨頭的避稅問題。

當局表示，新的稅收預計將於 2022 年 1 月 1 日起生效，並將持續存在，直到經濟合作與發展組織 (OECD) 針對數位稅問題商定出一致的通用解決方案為止。加拿大財政部也預期，從 2021 至 2022 財年開始，該措施將在 5 年內使政府收入增加 34 億加幣 (26 億美元)。

加拿大財政部長 Chrystia Freeland 表示，加拿大人希望有一個公平的稅收制度，每個人都應繳納公平的稅收比例。因此加拿大將在必要時採取行動，對大型跨國數位公司徵稅，使它們與任何在加拿大運營的其他公司一樣繳納應付的公平稅收份額。

據悉，加拿大也將針對線上銷售商品和服務的外國企業徵收營業稅，其他措施也包括對短期住宿徵收新的稅收。提案中將包括 Netflix(NFLX-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和 Airbnb 等公司。根據政府發布的文件顯示，這些新的措施將在明年為政府帶來約 6 億加幣 (4.63 億美元) 的收入，並在 2022 至 2023 財年帶來 13 億加幣的收入。