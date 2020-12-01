中國今年IPO金額創十年新高 券商樂開懷

周二 (1 日) 中國官媒表示，距離今年結束還剩一個月，但 A 股今年的 IPO 募資金額已經超過人民幣 4200 億元，創下近十年新高。而 11 月份，中國資本市場共有 21 家企業 IPO，募集資金達人民幣 287 億元，且有不少在 11 月掛牌的股票首日漲幅逾 200%，創造出 IPO 行情。

今年 A 股 IPO 市場大豐收，根據 Wind 資料顯示，截至 11 月 30 日止，今年共有 342 家企業在 A 股掛牌，上述公司合計募資總額達人民幣 4239 億元，是自 2010 年以來 A 股市場 IPO 融資總額最高的一年。

(圖片: AFP)

而今年上市規模能創下 10 年之最，主要就是上市審查制度的再放寬，註冊制度試點範圍擴大，促使上市節奏明顯上升。根據 Wind 數據，1～11 月，中國證監會共審核 594 個 IPO 項目，其中 563 個順利過關，比率達 94.78%，而去年同期該比率只有 88.49%。

隨著 IPO 瘋行，證券業股票承銷規模也水漲船高。從承銷募資規模來看，幾家大型券商的地位無可撼動。

今年 1～11 月，中信建投、海通證券、中金公司、中信證券 4 家券商承銷的 IPO 募資規模合計逾人民幣 2000 億元。國泰君安位居第五，承銷規模也達到人民幣 215 億元。

此外，華泰證券、國金證券和招商證券今年 1～11 月承銷募資規模均在人民幣 100 億元以上。

另一方面，IPO 承銷市場火熱也為助漲券商業績。Wind 數據顯示，今年 1～11 月，共有 58 家券商在 IPO 承銷保薦業務上取得收益，較去年同期增加 8 家；承銷保薦總收入合計人民幣 201.75 億元，較去年同期成長一倍多。

其中，中信證券、中信建投、海通證券今年以來 IPO 承銷保薦收入分別達人民幣 21.15 億元、人民幣 20.07 億元、人民幣 18.71 億元。中金公司、華泰證券和國泰君安的業績也不俗，1～11 月 IPO 承銷保薦收入均超過人民幣 10 億元。

