〈美股早盤〉美股漲跌不一 道瓊挫逾200點 仍朝單月最佳紀錄邁進

美股週一 (30 日) 漲跌互現，道瓊工業指數跌逾 200 點或 0.7％，標普 500 指數跌 0.2％，那斯達克指數和費半分別小漲 0.1 和 0.6％，儘管開低，道瓊指數仍朝著 1987 年以來的單月最大漲幅邁進。

能源、工業和金融等類股輪動本月推動道瓊工業指數創下歷史新高，接下來有望再創下 1987 年以來的單月最大漲幅。

約翰霍普金斯大學數據顯示，美國週日 (29 日) 新增確診病例達到 13.9 萬例，新增死亡 829 例，累計確診總數達 1339 萬例，累計死亡 26.7 萬例，光 11 月的新增確診數就超過 400 萬例，較上月增加 1 倍。

隨著新冠肺炎住院數在感恩節後再創新高，美國傳染病專家佛奇 (Anthony Fauci) 警告，未來幾週可能看到感染數激增，預計聖誕節前不會放寬有關社交距離的限制措施。

疫苗消息方面，Moderna(MRNA-US) 週一公布最新試驗結果的疫苗有效性達 94.1%，並宣布將向美國及歐盟藥物監管當局提交緊急使用授權 (EUA) 申請。Moderna 開盤跳漲 16％。

另外，網購星期一 (Cyber Monday) 的銷售表現也將引發市場關注。Adobe Analytics 預計，今年的網路星期一有望創下史上最大的銷售紀錄，消費者支出估將落在 108 億美元至 127 億美元間，較去年增長 15% 至 35%。

能源市場方面，開盤後國際油價跌勢收斂，布蘭特原油期貨小跌 0.58％，暫報每桶 47.90 美元，西德州中質原油期貨 (WTI) 下跌 0.02％，暫報每桶 45.52 美元。

石油輸出國家組織及其他產油國 (OPEC+) 今日召開為期兩天的會議，討論 2021 年的產油政策。市場普遍預計在感染數激增和旅遊禁令影響下，OPEC + 將延長減產措施至 2021 年，幫助提振油價。

減產政策不確定性拖累雪佛龍 (CVX)、西方石油 (OXY-US) 和康菲 (COP-US) 等石油巨頭早盤跌逾 1％至 2％。

截至台北時間週一 (30 日)22 時許：

道瓊指數下跌 207.46 點或 - 0.69%，暫報 29702.91 點

那斯達克上漲 17.30 點或 0.14%，暫報 12223.15 點

標普 500 指數下跌 8.52 點或 - 0.23%，暫報 3629.83 點

費半上漲 14.46 點或 0.55%，暫報 2646.02 點

台積電 ADR 下跌 0.98% 至每股 97.77 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.846%

紐約輕原油下跌 0.02% 至每桶 45.52 美元

布蘭特原油下跌 0.58% 至每桶 47.90 美元

黃金下跌 0.78% 至每盎司 1774.20 美元

美元指數下跌 0.28% 至 91.54 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Moderna(MRNA-US) 早盤上漲 16.82％，至 148.40 美元。

Moderna 公布最新試驗分析顯示，其潛在疫苗有效性達到 94.1%，在預防重症方面的成功率更高達 100%。該公司計劃週一 (30 日) 向美國和歐盟藥物監管機構提交緊急使用授權 (EUA) 申請。

IHS Markit(INFO-US) 早盤上漲 6.41％，至 98.51 美元；標普全球 (SPGI-US) 上漲 1％，至 345 美元。

標普全球 (S&P Global) 週一 (30 日) 同意以 440 億美元價格收購 IHS Markit，催生今年全球最大筆的收購交易。

根據併購協議，IHS Markit 股東每股將獲得 0.2838 股標普全球股票，標普全球股東將擁有合併後公司約 67.75％的股份，IHS Markit 股東獲約 32.25 股份，收購交易還包含 48 億美元債務。

Tesla(TSLA-US) 早盤上漲 2.82％，至 602.30 美元。

中國工信部發佈公告稱，電動車大廠特斯拉已獲得銷售許可，將可在中國銷售上海製的 SUV 車款「Model Y」。

每日關鍵經濟數據：

台北時間晚間 22:45 將公布美國 11 月芝加哥 PMI，預期 59.2，前值 61.1

台北時間晚間 23:30 將公布達拉斯 Fed 製造業活動指數，預期 14.5，前值 19.8

華爾街分析：

Royal London Asset Management 多元資產負責人 Trevor Greetham 指出，未來幾個月的股票風險將來自散戶狂潮。儘管如此，他仍認為經濟活動復甦將持續提振 2021 年的股價。

Swissquote Bank 市場策略主管 Peter Rosenstreich 表示：「過去幾週受疫苗新聞刺激後，我懷疑投資人態度已轉向謹慎。隨著疫苗將疫情帶入最終階段，這確實是一項好消息。」