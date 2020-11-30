今年最大宗！標普全球斥資440億美元收購IHS Markit

稍早傳出併購消息後，金融數據供應商標普全球 (S&P Global) 週一 (30 日) 同意以 440 億美元價格收購同業 IHS Markit，催生今年全球最大筆的收購交易。

兩家公司表示，根據併購協議，IHS Markit 股東每股將獲得 0.2838 股標普全球股票，標普全球股東將擁有合併後公司約 67.75％的股份，IHS Markit 股東則獲約 32.25％股份，收購交易還包含 48 億美元的債務。

Dealogic 數據顯示，上述交易將成為今年全球最大規模的收購交易，超過 Nvidia 與安謀 (Arm) 近 400 億美元的收購案。

消息傳出後，標普全球 (SPGI-US) 美股盤前交易跌 1.63%，IHS Markit(INFO-US) 漲 3.7%，IHS Markit 目前市值約 368.8 億美元，標普全球市值約 821.8 億美元。

作為標普全球評級 (S&P Global Ratings)、標普全球市場情報 (S&P Global Market Intelligence) 和標普全球普氏 (S&P Global Platts) 的母公司，標普全球 2011 年自 McGraw Hill 集團剝離出來，以提供國家、企業債務評級，以及全球資本和商品市場數據而聞名。

IHS Markit 在 2016 年分別由 IHS 和 Markit 兩家小型公司合併成立，負責追蹤金融市場各項數據。

除上述交易外，倫敦證交所也在尋求以 270 億美元收購金融數據供應商 Refinitiv，目前該交易正受到歐盟監管機構審查。

隨著金融訊息市場變得越來越集中，市場預計標普與 IHS Markit 的併購交易也可能獲得監管機構關注。