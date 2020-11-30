金價已由今年高點跌逾250美元 但牛市可能尚未結束

儘管金價已經由今年夏季的高點下跌逾 250 美元，許多投資人居高思危，不過多數分析師認為，在全球低利率環境持續等客觀條件下，金價的牛市恐怕還沒有結束。

金價本週動盪，一路向下跌破 1800 美元，背後的因素包括股市上揚、經濟數據好於預期，以及關於疫苗的利多消息等等，不過分析師認為，這些條件不足以改變金價的上漲格局。

黃金現貨走勢

《Kitco News》近期採訪的多數分析師認為，接下來金價預計穩於 1800 美元上方，然後預計明年再度上漲。

澳盛銀行 (ANZ) 表示，疫苗消息不足以改變金價的上漲動力，來自實際利率、通貨膨脹和美元疲軟等理由，將會在 2021 年繼續推升金價往上，升至 2100 美元。

與此同時，加拿大帝國商業銀行 (CIBC) 看得更好，預計 2021 年黃金平均價格將達到 2300 美元。

TD Securities 形容，近期的黃金拋售是一種「誤導」，由於短期內經濟還無法恢復正常，而且第二波疫情預計造成更多損失，認為疫苗推出後財政刺激會減少，是錯誤的想法。

不過，美國銀行近期對黃金的態度已經改變，撤回原先明年金價可上 3000 美元的預測，對金價價格轉為「中立」，認為明年均價僅略高於 2000 美元。

西太平洋銀行 (Westpac) 看得更消極，在最新報告中，預計未來兩年金價會跌至每盎司 1650 美元。